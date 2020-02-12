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12 лютого • оновлено в 13:32
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"Нарешті красунчик": зовнішність нового Холостяка викликала ажіотаж у мережі. Відео

2.6т
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Головним героєм романтичного реаліті-шоу "Холостяк-10" став 34-річний пілот, власник льотної школи в США Макс Михайлюк.

Відео, на якому глядачі змогли нарешті роздивитися обличчя Холостяка, було опубліковано на офіційній сторінці проекту в Instagram.

Макс Михайлюк

Макс Михайлюк

прес-служба телеканалу СТБ

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"Хоч зірку з неба! Неземний Холостяк Макс Михайлюк здатен заради коханої на неймовірні вчинки", – йдеться в повідомленні під роликом.

Примітно, що зовнішність нового Холостяка викликала ажіотаж і бурхливі обговорення в коментарях.

"Відчуваю, гарячий сезон буде", "Вау!", "Милий красунчик", "Мені здається, що це справжнісінький холостяк з усіх!",захоплювалися користувачі.

"Нарешті красунчик": зовнішність нового Холостяка викликала ажіотаж у мережі. Відео
"Нарешті красунчик": зовнішність нового Холостяка викликала ажіотаж у мережі. Відео
"Нарешті красунчик": зовнішність нового Холостяка викликала ажіотаж у мережі. Відео
"Нарешті красунчик": зовнішність нового Холостяка викликала ажіотаж у мережі. Відео
"Нарешті красунчик": зовнішність нового Холостяка викликала ажіотаж у мережі. Відео
"Нарешті красунчик": зовнішність нового Холостяка викликала ажіотаж у мережі. Відео
"Нарешті красунчик": зовнішність нового Холостяка викликала ажіотаж у мережі. Відео
"Нарешті красунчик": зовнішність нового Холостяка викликала ажіотаж у мережі. Відео

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, як починалися відносини головного героя "Холостяк-9" Микити Добриніна і переможниці шоу Даші Квіткової.

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Автор
Анна Міхно
Місце
Україна
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