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Напівголий чоловік напав на Анастасію Приходько під час концерту

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У п'ятницю під час концерту у Вінниці невідомий чоловік в одних шортах напав на українську співачку Анастасію Приходько і зірвав захід.

Співачка повідомила в Facebook, що на неї напали. Крім цього, за словами Приходько, яка збирається потрапити до Верховної Ради, їй врешті-решт довелося звернутися в поліцію.

На Приходько напали під час концерту

На Приходько напали під час концерту

instagram prykhodko_official

"Сьогодні під час концерту у Вінниці на моєму 11 окрузі на мене було скоєно напад, вимикали світло 5 разів і мені довелося співати з людьми без музики, ми запускали генератори, на даний момент їду в поліцію писати заяву", - повідомила вона.

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Співачка також опублікувала відео на якому видно, як якийсь чоловік з голим торсом застрибнув на сцену і повалив артистку. Однак практично відразу його відтягла охорона.

Анастасія йде в Раду по мажоритарці

Анастасія йде в Раду по мажоритарці

Facebook Приходько

Після поїздки в поліцію Настя також опублікувала пост в Facebook, де запевнила своїх ворогів, що її не так легко залякати.

"Зірваний концерт, тілесні травми і ніч у відділенні поліції. Ось так закінчується виборча компанія. Якщо мої вороги думають, що мене можна налякати-то я вас засмучу. Я всіх прощаю, зла і образи на вас не таю, йдіть з миром!", - написала вона.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, українська співачка Анастасія Приходько, яка оголосила про закінчення музичної кар'єри і стала політиком, буде балотуватися в Верховну Раду України від партії "Батьківщина" по мажоритарному округу.

Навколо одного з інтерв'ю Приходько про політичні плани розгорівся скандал. Українська провідна журналістка Яніна Соколова задавала їй запитання щодо її громадянської позиції, війни на Донбасі і так далі. Коли співачка ускладнювалась з відповіддю, їй підказували з-за кадру. Через кілька питань вона різко встала і пішла, відмовившись продовжувати інтерв'ю.

Співачка пояснила свій вихід зі студії тим, що не очікувала такого напору і розгубилася під час ефіру.

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Особа
Анастасія Приходько
Місце
Україна Вінниця
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Стасов Михаил
Стасов Михаил
И в серый лес нардепшу уволок
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Mega Death
Mega Death
В Раде будет весело))) Больше всяких Приходько и прочих клоунов. Они точно знают как поднять про производство на Украине))
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Mega Death
Mega Death
Папуасы дикие
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