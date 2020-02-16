Найкрасивіші люди України 2006: як Наталя Могилевська та Олександр Шовковський виглядають 14 років потому

У 2006 році популярна українська співачка Наталія Могилевська і футболіст Олександр Шовковський були визнані найкрасивішими людьми року в Україні за версією журналу Viva!.

З тих пір пройшло 14 років і OBOZREVATEL пропонує поглянути, як змінилися і як виглядають зараз переможці премії Viva! 2006.

Наталя Могилевська

Наталя Могилевська wikipedia.org

Українська співачка і продюсер Наталя Могилевська в 2006 році не тільки змогла стати найкрасивішою жінкою в Україні за версією Viva ! – того ж року вона разом зі своїм партнером Владом Ямою посіла друге місце на шоу "Танці з зірками" на каналі "1+1 ".

Наталя Могилевська і Влад Яма "Главред"

Новини Могилевська приголомшила шанувальників стрункою фігурою у відвертому вбранні

У 2017 році Наталя Могилевська здійснила свою мрію, знову ставши учасницею "Танці з зірками". Цього разу заради шоу Наталія Могилевська схудла на 25 кілограмів.

Наталя Могилевська до схуднення "Факти"

В результаті Могилевська та її партнер, фіналіст відкритих чемпіонатів Англії, США, Німеччини, Франції та Голландії Ігор Кузьменко завоювали перемогу в легендарному танцювальному шоу. Символічним був і випуск синглу "Я танцювала" (2017).

Наталя Могилевська та Ігор Кузьменко "Без Табу"

Сьогодні Наталію не впізнати. У листопаді 2019 року на зйомках шоу "Привіт, 20-ті!" на телеканалі "Україна" Могилевська розповіла, як змінилося її життя. "Я абсолютно незвичайно живу, і я незвичайна людина. Я не їм м'яса, встаю вранці, виходжу на вулицю і рву подорожник або кульбабу на пробіжці з собакою, кладу це все в салат і п'ю зелений коктейль з листям льону. Я їм тільки живу сиру їжу, воду мені привозять з Карпат, а якщо її заморозити, вона перетворюється в одну велику сніжинку", – поділилася Наталя Могилевська.

Наталя Могилевська після схуднення instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Наталя Могилевська після схуднення instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Артистка постійно відвідує свого "вчителя" в Індії і вчиться бачити світ по-новому. Могилевська, яка раніше була частим гостем на вечірках, зараз наповнює своє життя іншими благами: "Мені не цікавий алкоголь, і я не вживаю наркотиків, я дуже нудна людина для суспільства. Єдине, що не нудно – я дуже люблю життя і дуже люблю людей! Люди – це останнє, що не нудно!"

Олександр Шовковський

Олександр Шовковський Startfootball.info

Найкрасивіший українець 2006 року, футболіст Олександр Шовковський всю свою кар'єру провів у клубі "Динамо Київ", також грав за збірну України. Шовковський протягом 2003-2006 років був визнаний найкращим воротарем України і кращим футболістом України за підсумками сезону 2004/2005.

Будучи капітаном "Динамо Київ", на матчі чемпіонату України 2011-12 проти луцької "Волині" Шовковський отримав серйозну травму спини.

Наталя Могилевська та Олександр Шовковський на врученні премії Viva! 2006 "Факти"

Через це воротар пропустив не лише Євро-2012, а й всі літні матчі київського "Динамо" в чемпіонаті України і Лізі чемпіонів. Влітку 2011 року Шовковський зіграв свій сотий матч в Лізі чемпіонів (у Казані проти місцевого "Рубіна").

У вересні 2012-го Шовковський офіційно заявив, що закінчує ігрову кар'єру в збірній України.

Наталя Могилевська та Олександр Шовковський Viva!

А 9 листопада 2016 року футболіст заявив, що не хоче продовжувати контракт з "Динамо". "Мій контракт закінчується 12 січня (2017, – ред.), і я не хочу його продовжувати. Чому? А якщо я скажу, що втомився? Мені в січні виповниться 42. Насправді для гравця це дуже багато. Я не готовий вкладати стільки сил для того, щоб довести; зі шкіри геть лізти, щоб конкурувати з молодими. Я вже не можу. Просто не хочу бути тягарем для "Динамо"".

Олександр Шовковський в 2019 році instagram.com/oleksandrshovkovskyi

21 квітня 2017 на телеканалі "2+2" відбулася прем'єра фільму про Олександра Шовковського – "Завжди перший".

Зараз футболіст працює в тренерському штабі національної збірної. Разом з Андрієм Шевченком він вивів команду у фінальну стадію Євро-2020 з першого місця в групі з такими складними суперниками, як Сербія і Португалія.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, популярна українська співачка і продюсер Наталя Могилевська натякнула, що знаходиться в статусі нареченої.

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