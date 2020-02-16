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16 лютого • оновлено в 06:45
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Найкрасивіші люди України 2006: як Наталя Могилевська та Олександр Шовковський виглядають 14 років потому

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У 2006 році популярна українська співачка Наталія Могилевська і футболіст Олександр Шовковський були визнані найкрасивішими людьми року в Україні за версією журналу Viva!.

З тих пір пройшло 14 років і OBOZREVATEL пропонує поглянути, як змінилися і як виглядають зараз переможці премії Viva! 2006.

Наталя Могилевська

Наталя Могилевська

Наталя Могилевська

wikipedia.org

Українська співачка і продюсер Наталя Могилевська в 2006 році не тільки змогла стати найкрасивішою жінкою в Україні за версією Viva ! – того ж року вона разом зі своїм партнером Владом Ямою посіла друге місце на шоу "Танці з зірками" на каналі "1+1 ".

Наталя Могилевська і Влад Яма

Наталя Могилевська і Влад Яма

"Главред"

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Могилевська приголомшила шанувальників стрункою фігурою у відвертому вбранні

У 2017 році Наталя Могилевська здійснила свою мрію, знову ставши учасницею "Танці з зірками". Цього разу заради шоу Наталія Могилевська схудла на 25 кілограмів.

Наталя Могилевська до схуднення

Наталя Могилевська до схуднення

"Факти"

В результаті Могилевська та її партнер, фіналіст відкритих чемпіонатів Англії, США, Німеччини, Франції та Голландії Ігор Кузьменко завоювали перемогу в легендарному танцювальному шоу. Символічним був і випуск синглу "Я танцювала" (2017).

Наталя Могилевська та Ігор Кузьменко

Наталя Могилевська та Ігор Кузьменко

"Без Табу"

Сьогодні Наталію не впізнати. У листопаді 2019 року на зйомках шоу "Привіт, 20-ті!" на телеканалі "Україна" Могилевська розповіла, як змінилося її життя. "Я абсолютно незвичайно живу, і я незвичайна людина. Я не їм м'яса, встаю вранці, виходжу на вулицю і рву подорожник або кульбабу на пробіжці з собакою, кладу це все в салат і п'ю зелений коктейль з листям льону. Я їм тільки живу сиру їжу, воду мені привозять з Карпат, а якщо її заморозити, вона перетворюється в одну велику сніжинку", – поділилася Наталя Могилевська.

Наталя Могилевська після схуднення

Наталя Могилевська після схуднення

instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Наталя Могилевська після схуднення

Наталя Могилевська після схуднення

instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Артистка постійно відвідує свого "вчителя" в Індії і вчиться бачити світ по-новому. Могилевська, яка раніше була частим гостем на вечірках, зараз наповнює своє життя іншими благами: "Мені не цікавий алкоголь, і я не вживаю наркотиків, я дуже нудна людина для суспільства. Єдине, що не нудно – я дуже люблю життя і дуже люблю людей! Люди – це останнє, що не нудно!"

Кожна з нас - унікальна і особлива, як красива троянда на величезному полі. Є граціозні і елегантні дівчата, як білі троянди. Є вольові і пристрасні, як яскраво-червоні. А є тендітні й ранимі як ніжно-рожеві. Але часом, всі ці стани виявляються в одній людині. А яка ви сьогодні троянда? 🌹 # Могилевська # натальямогілевская # легендаалексеевна #red #love #rose #flowers

Допіс, Поширення Наталя Могилевська (@nataliya_mogilevskaya)

Ділюся з вами своїм Лайфхак і спостереженнями) Напередодні Нового року всі загадують бажання і вірять в чудеса, але ж це дуже серйозна штука. Їх потрібно загадувати не в новорічну ніч, а в дні сонцестояння і рівнодення, наприклад, 22 вересня або 22 грудня. А в принципі, ночей і днів для загадування бажань досить багато. Також, наприклад, День народження: прокидаюся вранці, роблю маленьку особливу практику, знаючи, що це самий приголомшливий день для того, щоб формувати бажання. Він в сотні разів сильніше, ніж Новий рік! Новий рік – це така суспільна традиція, а насправді, кращий день для загадування бажань – День народження, а також тиждень до і тиждень після. А ви загадуєте бажання? Є традиції або особливі ритуали? 🌠 # Могилевська # натальямогілевская # бажання # мрії # новийгод #holiday #newyear

Допіс, Поширення Наталя Могилевська (@nataliya_mogilevskaya)

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"Це було фантастично!" Могилевська і Яма захопили мережу виступом на "Танцях з зірками"

Олександр Шовковський

Олександр Шовковський

Олександр Шовковський

Startfootball.info

Найкрасивіший українець 2006 року, футболіст Олександр Шовковський всю свою кар'єру провів у клубі "Динамо Київ", також грав за збірну України. Шовковський протягом 2003-2006 років був визнаний найкращим воротарем України і кращим футболістом України за підсумками сезону 2004/2005.

Будучи капітаном "Динамо Київ", на матчі чемпіонату України 2011-12 проти луцької "Волині" Шовковський отримав серйозну травму спини.

Наталя Могилевська та Олександр Шовковський на врученні премії Viva! 2006

Наталя Могилевська та Олександр Шовковський на врученні премії Viva! 2006

"Факти"

Через це воротар пропустив не лише Євро-2012, а й всі літні матчі київського "Динамо" в чемпіонаті України і Лізі чемпіонів. Влітку 2011 року Шовковський зіграв свій сотий матч в Лізі чемпіонів (у Казані проти місцевого "Рубіна").

У вересні 2012-го Шовковський офіційно заявив, що закінчує ігрову кар'єру в збірній України.

Наталя Могилевська та Олександр Шовковський

Наталя Могилевська та Олександр Шовковський

Viva!

А 9 листопада 2016 року футболіст заявив, що не хоче продовжувати контракт з "Динамо". "Мій контракт закінчується 12 січня (2017, – ред.), і я не хочу його продовжувати. Чому? А якщо я скажу, що втомився? Мені в січні виповниться 42. Насправді для гравця це дуже багато. Я не готовий вкладати стільки сил для того, щоб довести; зі шкіри геть лізти, щоб конкурувати з молодими. Я вже не можу. Просто не хочу бути тягарем для "Динамо"".

Олександр Шовковський в 2019 році

Олександр Шовковський в 2019 році

instagram.com/oleksandrshovkovskyi

21 квітня 2017 на телеканалі "2+2" відбулася прем'єра фільму про Олександра Шовковського – "Завжди перший".

Зараз футболіст працює в тренерському штабі національної збірної. Разом з Андрієм Шевченком він вивів команду у фінальну стадію Євро-2020 з першого місця в групі з такими складними суперниками, як Сербія і Португалія.

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Допіс, Поширення SaSHo (@oleksandrshovkovskyi)

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, популярна українська співачка і продюсер Наталя Могилевська натякнула, що знаходиться в статусі нареченої.

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Автор
Аліна Мельник
Тема
Танці з зірками
Особи
Олександр Шовковський Наталя Могилевська
Місце
Україна
Теги
схуднення Краса Танці з зірками шоу-бизнес шоу
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