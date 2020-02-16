Найкрасивіші люди України 2006: як Наталя Могилевська та Олександр Шовковський виглядають 14 років потому

У 2006 році популярна українська співачка Наталія Могилевська і футболіст Олександр Шовковський були визнані найкрасивішими людьми року в Україні за версією журналу Viva!.
З тих пір пройшло 14 років і OBOZREVATEL пропонує поглянути, як змінилися і як виглядають зараз переможці премії Viva! 2006.
Наталя Могилевська
Наталя Могилевська
wikipedia.org
Українська співачка і продюсер Наталя Могилевська в 2006 році не тільки змогла стати найкрасивішою жінкою в Україні за версією Viva ! – того ж року вона разом зі своїм партнером Владом Ямою посіла друге місце на шоу "Танці з зірками" на каналі "1+1 ".
Наталя Могилевська і Влад Яма
"Главред"
У 2017 році Наталя Могилевська здійснила свою мрію, знову ставши учасницею "Танці з зірками". Цього разу заради шоу Наталія Могилевська схудла на 25 кілограмів.
Наталя Могилевська до схуднення
"Факти"
В результаті Могилевська та її партнер, фіналіст відкритих чемпіонатів Англії, США, Німеччини, Франції та Голландії Ігор Кузьменко завоювали перемогу в легендарному танцювальному шоу. Символічним був і випуск синглу "Я танцювала" (2017).
Наталя Могилевська та Ігор Кузьменко
"Без Табу"
Сьогодні Наталію не впізнати. У листопаді 2019 року на зйомках шоу "Привіт, 20-ті!" на телеканалі "Україна" Могилевська розповіла, як змінилося її життя. "Я абсолютно незвичайно живу, і я незвичайна людина. Я не їм м'яса, встаю вранці, виходжу на вулицю і рву подорожник або кульбабу на пробіжці з собакою, кладу це все в салат і п'ю зелений коктейль з листям льону. Я їм тільки живу сиру їжу, воду мені привозять з Карпат, а якщо її заморозити, вона перетворюється в одну велику сніжинку", – поділилася Наталя Могилевська.
Наталя Могилевська після схуднення
instagram.com/nataliya_mogilevskaya
Наталя Могилевська після схуднення
instagram.com/nataliya_mogilevskaya
Артистка постійно відвідує свого "вчителя" в Індії і вчиться бачити світ по-новому. Могилевська, яка раніше була частим гостем на вечірках, зараз наповнює своє життя іншими благами: "Мені не цікавий алкоголь, і я не вживаю наркотиків, я дуже нудна людина для суспільства. Єдине, що не нудно – я дуже люблю життя і дуже люблю людей! Люди – це останнє, що не нудно!"
Кожна з нас - унікальна і особлива, як красива троянда на величезному полі. Є граціозні і елегантні дівчата, як білі троянди. Є вольові і пристрасні, як яскраво-червоні. А є тендітні й ранимі як ніжно-рожеві. Але часом, всі ці стани виявляються в одній людині. А яка ви сьогодні троянда? 🌹 # Могилевська # натальямогілевская # легендаалексеевна #red #love #rose #flowers
Ділюся з вами своїм Лайфхак і спостереженнями) Напередодні Нового року всі загадують бажання і вірять в чудеса, але ж це дуже серйозна штука. Їх потрібно загадувати не в новорічну ніч, а в дні сонцестояння і рівнодення, наприклад, 22 вересня або 22 грудня. А в принципі, ночей і днів для загадування бажань досить багато. Також, наприклад, День народження: прокидаюся вранці, роблю маленьку особливу практику, знаючи, що це самий приголомшливий день для того, щоб формувати бажання. Він в сотні разів сильніше, ніж Новий рік! Новий рік – це така суспільна традиція, а насправді, кращий день для загадування бажань – День народження, а також тиждень до і тиждень після. А ви загадуєте бажання? Є традиції або особливі ритуали? 🌠 # Могилевська # натальямогілевская # бажання # мрії # новийгод #holiday #newyear
Олександр Шовковський
Олександр Шовковський
Startfootball.info
Найкрасивіший українець 2006 року, футболіст Олександр Шовковський всю свою кар'єру провів у клубі "Динамо Київ", також грав за збірну України. Шовковський протягом 2003-2006 років був визнаний найкращим воротарем України і кращим футболістом України за підсумками сезону 2004/2005.
Будучи капітаном "Динамо Київ", на матчі чемпіонату України 2011-12 проти луцької "Волині" Шовковський отримав серйозну травму спини.
Наталя Могилевська та Олександр Шовковський на врученні премії Viva! 2006
"Факти"
Через це воротар пропустив не лише Євро-2012, а й всі літні матчі київського "Динамо" в чемпіонаті України і Лізі чемпіонів. Влітку 2011 року Шовковський зіграв свій сотий матч в Лізі чемпіонів (у Казані проти місцевого "Рубіна").
У вересні 2012-го Шовковський офіційно заявив, що закінчує ігрову кар'єру в збірній України.
Наталя Могилевська та Олександр Шовковський
Viva!
А 9 листопада 2016 року футболіст заявив, що не хоче продовжувати контракт з "Динамо". "Мій контракт закінчується 12 січня (2017, – ред.), і я не хочу його продовжувати. Чому? А якщо я скажу, що втомився? Мені в січні виповниться 42. Насправді для гравця це дуже багато. Я не готовий вкладати стільки сил для того, щоб довести; зі шкіри геть лізти, щоб конкурувати з молодими. Я вже не можу. Просто не хочу бути тягарем для "Динамо"".
Олександр Шовковський в 2019 році
instagram.com/oleksandrshovkovskyi
21 квітня 2017 на телеканалі "2+2" відбулася прем'єра фільму про Олександра Шовковського – "Завжди перший".
Зараз футболіст працює в тренерському штабі національної збірної. Разом з Андрієм Шевченком він вивів команду у фінальну стадію Євро-2020 з першого місця в групі з такими складними суперниками, як Сербія і Португалія.
Адже ось питання? Хто з нас двох сміливіший? Шико, який дуже боїться рук і дуже сильно кусається. Якщо ловити гав, то може прокусити палець до кістки і навіть відірвати шматочок шкіри. І все-таки він зважився зробити цей крок до мене на руку або я, який зважився підставити незахищену руку?)))
! Як же я люблю зимовий відпочинок ... Свіжість гірського повітря ... Захоплюючі поглядом пейзажі Дуже старі будівлі в центрі міста Прекрасний СПА та чудові вечері !!! Але ... (зараз дозволю собі порадити вам запам'ятати наступне, що б вам не говорили, найголовніше починається після АЛЕ! ...) ... важливо де! і більш важливо з ким!
Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, популярна українська співачка і продюсер Наталя Могилевська натякнула, що знаходиться в статусі нареченої.
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