Найкрасивіша жінка в світі оголила груди і вразила мережу

Американська модель Белла Хадід, яка була визнана найкрасивішою жінкою в світі, порадувала шанувальників черговим відвертим знімком, на якому вона позувала з оголеними грудьми.

Фото Хадід розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram. Менше ніж за добу знімок набрав понад мільйон лайків і тисячі позитивних коментарів.

instagram.com/bellahadid

Зазначимо, що дівчина часто публікує відверті знімки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Белла Хадід сфотографувалася абсолютно голою, прикривши тіло тільки яскраво-червоним палантином.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!