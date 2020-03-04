Головна Новини
4 березня • оновлено в 11:37
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

Найкрасивіша жінка в світі оголила груди і вразила мережу

5.7т
Читати матеріал російською

Американська модель Белла Хадід, яка була визнана найкрасивішою жінкою в світі, порадувала шанувальників черговим відвертим знімком, на якому вона позувала з оголеними грудьми.

Фото Хадід розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram. Менше ніж за добу знімок набрав понад мільйон лайків і тисячі позитивних коментарів.

Найкрасивіша жінка в світі оголила груди і вразила мережу

instagram.com/bellahadid

think it's time to invest in an apartment ... @ / paris

Публікація від Bella 🦋 (@bellahadid)

Зазначимо, що дівчина часто публікує відверті знімки.

You know I like my Bourbon neat🖤

Публікація від Bella 🦋 (@bellahadid)

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Белла Хадід сфотографувалася абсолютно голою, прикривши тіло тільки яскраво-червоним палантином.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Автор
Марія Дідик
Особа
Белла Хадід
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
9
18
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини шоу

Топпублікації