"Найкраща країна в світі!" Зірки душевно привітали Україну з Днем Незалежності

Українські зірки 24 серпня зворушливо привітали громадян країни з Днем Незалежності України.

OBOZREVATEL зібрав перші послання з теплими словами від знаменитостей. Так, українська телеведуча і блогер, травесті-діва Монро розповіла про те, що українці тільки "вчаться бути людьми" і знаходяться на шляху до досконалості.

"Кожного хвилює його, окремо взяте життя, і воно – одне. І прожити його хочеться повноцінно, цікаво і в достатку. У кожного свої потреби, але я не зустрічала людей, які б не хотіли жити щасливо й сито. Я вірю, що більшість все ж зацікавлена в розвитку і становленні України, як правової, демократичної і здорової держави, де все робиться для людей, для їхнього добробуту, безпеки і щастя. Хочеться вірити. Без віри ми тлін. Щаслива жити в цей час і бути частиною історії сучасної, незалежної України", – напиала діва.

Актриса студії "95 Квартал", співачка і учасниця проекту "Жіночий Квартал" Марта Адамчук підтримала громадян країни.

"Все в наших руках – доля, благополуччя, посмішки, добробут, взаємоповага, радість, сьогоднішній щасливий день, який перейде в прекрасне мирне завтра. Зі святом, друзі", – написала Адамчук.

Перша леді України Олена Зеленська залишила коротке послання: "Доброго ранку, дорога. Прокидайся. Сьогодні твій день", – привітала вона.

Проект "Танці з зірками": "Україна, з Днем народження тебе! Будь незалежною завжди", – зворушливо привітали організатори.

Український шоумен Вадим Мічковський, більш відомий під сценічним псевдонімом Дядя Жора: "З Днем Незалежності, Україно! Миру і процвітання на радість усім", – написав він, позуючи в соняшниках.

Племінниця Софії Ротару, співачка і дизайнер Софія Хлябич, більш відома під псевдонімом Соня Кей (Sonya Kay) побажала щастя українцям. "Друзі, вітаю вас з Днем Незалежності України! Бажаю, щоб в кожному будинку панувало щастя, мир і добро! Любіть один одного", – зазначила вона.

"Океан Ельзи" і лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук подякували всім, хто щодня робить країну кращою. "Єдина, неповторна, рідна, з Днем Незалежності, Україно! Дякуємо тим, хто щодня робить тебе кращою, хто пам'ятає, що "Україна починається з тебе", тим, хто знає, що "ніхто, крім нас", тим, хто боронить тебе, віддаючи найдорожче. Дякуємо!! Зі святом", – йдеться в повідомленні.

Український гурт KAZKA: "Де б ми не були, Україна завжди з нами в серці! З Днем незалежності, найкраща країна в світі", – зворушливо привітали музиканти.

Раніше OBOZREVATEL зробив добірку зірок, які народилися вже в незалежній Україні, а також тих, хто розчарував громадян цього року. Тим часом, в Європі згадали про самі яскраві українські таланти.

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