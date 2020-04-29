Найдорожча модель у світі Джіджі Хадід вагітна первістком

Одна з найпопулярніших і найбільш високооплачуваних моделей у світі, "ангел" Victoria's Secret Джіджі Хадід вагітна первістком.

Про це повідомляє видання TMZ з посиланням на джерела, близькі до зірки. За словами інсайдерів, батьком дитини є британський співак Зейн Малік. До речі, 25-річна модель знаходиться на 20 тижні вагітності.

Джіджі Хадід Фото: instagram/gigihadid

Джіджі Хадід і Зейн Малік почали зустрічатися у 2015 році, але пара двічі розлучалася і відновлювала відносини. Останній раз модель і музикант нібито зійшлися на початку 2020 року. Ці чутки підтверджує відео з дня народження Хадід, на якому був присутній і Малік.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українська співачка Аліна Гросу повідомила про вагітність первістком.

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