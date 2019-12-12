На "ТНТ" перед скандалом зі "Слугою народу" запропонували віддати Україні Курили

Комік Дмитро Гаврилов, stand up якого транслювали на російському телеканалі "ТНТ", у своєму номері пройшовся по ситуації з Кримом і Курилами.

Зокрема, Гаврилов запропонував або повернути Україні Крим, який зараз анексований Росією, або віддати українцям Курили.

До цього він розповів, яка погана валюта – російський рубль, і який негативний прогноз щодо його подальшого курсу.

"Тому що санкції. А санкції через що? Тому що ми "повернули" Крим. Я не дуже розбираюся в політиці, але суто логічно: якщо ми там щось у когось взяли і стало гірше? Ну, може, повернемо?" – заявив Гаврилов.

"Може, ми якийсь баланс порушили? Ми щось взяли, треба щось віддати. Я пропоную віддати Курили. Українцям. Забрали у них один півострів, а повернемо цілі чотири острови. Вони будуть в плюсі на три з половиною острови. Чудова угода. Я реально хочу, щоб ми віддали українцям Курили тільки заради того, щоб подивитися, як оху*ють японці", – додав комік.

На "ТНТ" 11 грудня почали показувати серіал "Слуга народу" Володимира Зеленського, а потім зняли його з ефіру.

Водночас у одній із продемонстрованих серій вирізали жарт про Путіна (де герой Зеленського обігрує відому кричалку "Путін – ху*ло").

Як повідомляв OBOZREVATEL, на сайті президента Росії раніше красувалося фото Василя Голобородька із серіалу "Слуга народу".

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