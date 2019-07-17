"На себе не схожа": Дорофєєва здивувала мережу зміною іміджу

Популярна українська співачка, учасниця дуету "Время и Стекло" Надя Дорофєєва здивувала шанувальників раптовою зміною іміджу.

Так, на своїй сторінці в Instagram зірка опублікувала нове фото, на якому позувала в комбінезоні коричневого кольору. Але головне увагу привертав саме макіяж виконавиці, фішка якого в яскравій смужці кислотно-блакитних тіней.

Надя Дорофєєва Фото з Instagram

"Настрій — Одеса", — написала Надя.

Надя Дорофєєва Фото з Instagram

Шанувальники прийшли в захват від нового фото зірки. Вони засипали її компліментами. До речі, багато хто зазначив, що Надя також трохи змінила колір волосся.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Надя Дорофєєва підкорила своїх фанатів в мережі спокусливим знімком, на якому продемонструвала оголену "п'яту точку". Зірка вирушила на відпочинок до Туреччини, де сфотографувалася у відвертому купальнику.

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