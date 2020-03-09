У новому випуску телегри КВН на російському "Первом канале" команда з Сімферополя безглуздо висміяла анексію Криму.

Так, фронтмен команди "Півострів" на сцені заспівав пісню про те, як на життя росіян впливає горілка. Зокрема, в рядках пісні зазначено, що якби не горілка – Крим би ніколи не був частиною України. Відео опубліковане на YouTube (дивіться в кінці новини).

На КВН безглуздо пожартували про Крим YouTube (скрішот)

Пісня отримала назву "Якби в Росії не було горілки". Виконавець додав, що навмисно склав її "на близьку народу тематику".

"Якби горілки не було в Росії, не було б "повернення" Криму. Якби горілки не було в помині – як опинився би Крим в Україні?" – заспівав КВН-щик.

На КВН безглуздо пожартували про Крим YouTube (скрішот)

При цьому на задньому плані транслювався відеоряд з плакатом "Крим наш" і кадром, де зображений Микита Хрущов з чаркою горілки на тлі карти Криму.

Крім цього, капітан "Півострова" неодноразово згадував тему анексії Криму Росією, натякаючи журі, що ті не зможуть відмовити їм у високих балах.

"Ви ж не можете сказати, нас покидає Крим?" – прозвучало в грі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на КВН московська команда "Юра" посміялася над президентом України Володимиром Зеленським.

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