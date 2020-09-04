На Івлєєву завели справу через алкоголь

На Івлєєву завели справу через рекламу алкоголю (скріншот з відео).

На російську блогерку і телеведучу Анастасію Івлєєву завели справу за незаконну рекламу алкоголю.

Про це повідомляється на сайті Управління ФАС по Ленінградській області. За словами співробітників відомства, справу проти Івлєєвої порушили через рекламу італійського вермуту на початку випуску Agentshow за участю співака Олега Газманова, що є порушенням рекламного законодавства. Зазначимо, що в окремому фрагменті, який триває 15 секунд, телеведуча готувала коктейль (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

"В даному відеоролику рекламний об'єкт чітко виділений з ряду інших, до нього звернено увагу глядачів, що спонукає невизначене коло осіб, серед яких поширювалася реклама, звернутися за придбанням товару – в цьому випадку алкогольного напою певної марки. Реклама алкоголю в інтернеті згідно з чинним законодавством заборонена", – розповів Олександр Євлампія, т.в.о. заступника керівника Ленінградського УФАС Росії.

На Івлєєву завели справу через рекламу алкоголю (скріншот з відео)

Сама Івлєєва новину про порушення не прокоментувала. Швидше за все, Анастасії доведеться виплатити штраф за рекламу, а скандальний ролик і зовсім видалити. Зараз у даного випуску Agentshow понад два мільйони переглядів.

lenobl.fas.gov.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше розповідалося, скільки платять Івлєєвій за зйомки однієї програми "Орел і Решка".

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