"На 11 тижні?" Каменських у коротких шортах викликала ажіотаж в мережі

Українська співачка Настя Каменських (NK) розбурхала шанувальників стильним образом
Вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram фото, на якому позує під час відпочинку з чоловіком Олексієм Потапенком (Потап) на вуличках фешенебельного курорту Порто-Черво.
Для знімка Каменських вибрала коротенькі шорти, щоб показати стрункі ніжки, сорочку легкого крою та сумку з бахромою, додавши до образу масивні сережки.
"Дійсно чудово", – коротко підписала співачка, викликавши ажіотаж в коментарях стильним курортним образом. Деякі запідозрили співачку в вагітності.
"Настю, ти чудова", "Красуня", "Крутий образ", "Настя на 11 тижні", – відреагували фанати, які з нетерпінням чекають, коли у Насті і Потапа народиться дитина.
Потап і Каменських
instagram / kamenskux
Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Каменських заінтригувала шанувальників новим фото. Користувачі помітили дивний рубець, через що в них виникло багато питань.
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