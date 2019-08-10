"На 11 тижні?" Каменських у коротких шортах викликала ажіотаж в мережі

Українська співачка Настя Каменських (NK) розбурхала шанувальників стильним образом

Вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram фото, на якому позує під час відпочинку з чоловіком Олексієм Потапенком (Потап) на вуличках фешенебельного курорту Порто-Черво.

Для знімка Каменських вибрала коротенькі шорти, щоб показати стрункі ніжки, сорочку легкого крою та сумку з бахромою, додавши до образу масивні сережки.

"Дійсно чудово", – коротко підписала співачка, викликавши ажіотаж в коментарях стильним курортним образом. Деякі запідозрили співачку в вагітності.

"Настю, ти чудова", "Красуня", "Крутий образ", "Настя на 11 тижні", – відреагували фанати, які з нетерпінням чекають, коли у Насті і Потапа народиться дитина.

Потап і Каменських instagram / kamenskux

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Каменських заінтригувала шанувальників новим фото. Користувачі помітили дивний рубець, через що в них виникло багато питань.

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