Муценієце про Прилучного: він говорить, що досі любить мене (фото: Олексій Дупляков/журнал OK!).

Російська актриса Агата Муценієце заявила, що її колишній чоловік Павло Прилучний досі зізнається їй у коханні.

Про це вона повідомила під час чергового випуску свого YouTube-шоу "Честный развод", гостею якого стала зірка "Битви екстрасенсів" Вікторія Райдос. За словами Муценієце, вона не поспішає вірити словам Прилучного, адже вважає, що коли людина дійсно любить іншу людину, то вона бореться з усіх сил заради збереження їхніх відносин. Також актриса зазначила, що важко переживає зраду чоловіка, з яким прожила майже 10 років (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

"У мене багато причин відчувати образу на Пашу. Наприклад, за зраду, яка зараз відбувається. Він же мене вибрав і запевняв, що це на віки віків, і я вірила. Виходить, і це зрада... Він й зараз говорить, що досі любить мене! Але, мовляв, доля така. Мені здається, це неправда. Якщо любиш, то борешся за своє кохання. Правильно?" – зазначила Агата.

Муценієце про Прилучного: він говорить, що досі любить мене (фото – Катерина Чеснокова/РИА Новости)

Нагадаємо, що незабаром після розлучення Павло Прилучний відправився у відпустку разом з дітьми й зіркою "Татусеві дочок" Мирославою Карпович. А недавно сусіди артиста розповіли російським ЗМІ, що Карпович уже переїхала в заміський особняк Прилучного, в якому він раніше жив з Муценієце.

До речі, пізніше з'ясувалося: Павло крутив роман з ще однією колегою – Юлією Франц. Актор нібито одночасно зустрічався з двома коханками, коли ще перебував в шлюбі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російські актори Павло Прилучний і Агата Муценієце офіційно розлучилися 15 червня 2020 року. У пари є спільні діти: семирічний син Тимофій та чотирирічна дочка Мія.