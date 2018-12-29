''Напали вісім чоловік'': DZIDZIO розповів нові деталі нападу

Український музикант Михайло Хома розповів подробиці про свій стан здоров'я. Чоловік заявив, що він скасовує всі новорічні концерти і корпоративи, оскільки лікарі діагностували у нього розрив барабанної перетинки.

Він зазначив, що вчора, 28 грудня на нього напали вісім осіб на чолі з Михайлом Мішковим. Про це музикант написав на своїй сторінці в Facebook.

facebook.com/mykhaylo.khoma.52

"Я хочу звернутися до всіх і розказати ситуацію, яка вчора сталася зі мною. Перед ефіром на радіо на мене напала зграя бандитів, це було близько 8 людей неслов’янської зовнішності на чолі з Михайлом Мішковим, який на мою думку, є у злочинній змові з Олегом Турком", - повідомив артист.

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Хома зазначив, що через травму йому доведеться провести всі свята на лікарняному ліжку.

"Лікар діагностував у мене розрив барабанної перетинки лівого вуха. І сьогодні вранці я відчуваю себе гірше. Тому лікар наполіг на госпіталізації. Я перебуваю в лікарні і змушений буду провести всі новорічні свята. Я звертаюся до всіх наших концертних партнерів, замовників, і прошу вибачити мене і мою команду, але ми змушені скасувати всі заплановані концерти мінімум на місяць, в тому числі скасовуємо корпоративні виступи в Новорічну ніч. Для мене як для музиканта в першу чергу важливий мій слух, який я можу втратити", - сказав музикант.

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У поліції заявили, що знають імена кількох нападників.

"Підозрюваним у цій справі вважається людина, котра безпосередньо завдавала тілесні ушкодження потерпілому. Його звуть Адлан Ясагов. Також у справі проходить водій другого автомобіля, на якому їхала група нападників. Його звуть Магомед Шаіпов", - говорять в НПУ, пише видання "Вести".

Як повідомляв OBOZREVATEL, група осіб напала на Хому 28 грудня в центрі Києва. Йому завдали тілесних ушкоджень. Представник артиста розповіла, що ініціатором нападу є Михайло Мішков, також назвала ймовірні мотиви. Пізніше в мережі з'явилося перше відео з моменту нападу на DZIDZIO.