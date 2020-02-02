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2 лютого • оновлено в 23:26
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"Дозволь милуватися тобою?" Балана застукали за фліртом з Кароль

2.3т
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Відомий співак Дан Балан задивився на українську співачку Тіну Кароль під час третього ефіру проекту "Голос країни-10".

Так, перед виступом учасника Євгена Анішко між артистами стався несподіваний діалог.

Дан Балан і Тіна Кароль

Дан Балан і Тіна Кароль

кадр з "Голос країни-10"

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Зокрема, Тіна запитує у Дана: "Що?"

"Милуюся тобою, а що не можна?",відповідає їй Балан.

На що Кароль відзначає: "Я бачу, що в очах бігають зовсім інші думки..."

"Повір, вони прекрасні. Дозволь я ще трохи буду милуватися тобою?",зворушливо цікавиться у артистки Дан.

Дан Балан і Тіна Кароль

Дан Балан і Тіна Кароль

кадр з "Голос країни-10"

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що 16-річний Віталій Окс з міста Львів підкорив суддів "Голос країни-10" своїм співом. Учасник виконав пісню відомої співачки Біллі Айліш.

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Автор
Анна Міхно
Тема
Голос країни
Місце
Україна
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