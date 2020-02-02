"Дозволь милуватися тобою?" Балана застукали за фліртом з Кароль

Відомий співак Дан Балан задивився на українську співачку Тіну Кароль під час третього ефіру проекту "Голос країни-10".

Так, перед виступом учасника Євгена Анішко між артистами стався несподіваний діалог.

Дан Балан і Тіна Кароль кадр з "Голос країни-10"

Зокрема, Тіна запитує у Дана: "Що?"

"Милуюся тобою, а що не можна?", – відповідає їй Балан.

На що Кароль відзначає: "Я бачу, що в очах бігають зовсім інші думки..."

"Повір, вони прекрасні. Дозволь я ще трохи буду милуватися тобою?", – зворушливо цікавиться у артистки Дан.

Дан Балан і Тіна Кароль кадр з "Голос країни-10"

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що 16-річний Віталій Окс з міста Львів підкорив суддів "Голос країни-10" своїм співом. Учасник виконав пісню відомої співачки Біллі Айліш.

Як живеться Лободі та Лорак в Росії - читай у нас в Instagram!