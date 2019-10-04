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6 жовтня • оновлено в 18:13
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"Може, Лель показати?!" Галкін затролив російську співачку через інопланетян

10.2т Читати матеріал російською

Чоловік примадонни Алли Пугачової, шоумен Максим Галкін потролив російську співачку Катю Лель, яку "викрадали інопланетяни".

Зробив він це у своєму Instagram-сторіс, продемонструвавши незвичайне явище, що зафільмував на камеру телефону на природі в селі Грязь.

Максим Галкін потролив Катю Лель з інопланетянами

Максим Галкін потролив Катю Лель з інопланетянами

Зокрема, Галкін продемонстрував шанувальникам дивні вогні в небі, які нагадували літаючу тарілку, що зависла над будинком.

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"Може, Каті Лель показати?" – пожартував Галкін, посміявшися над одкровеннями епатажної артистки.

Галкін потролив Катю Лель

Галкін потролив Катю Лель

Фото: Сторіс Максима Галкіна

Але уже в наступному кадрі він усе ж відкинув всі гостроти й запитав у шанувальників, чи не вважають вони, що ці вогні – просто сонце, що пробивається через хмари.

Галкін показав дивні вогні в небі

Галкін показав дивні вогні в небі

Фото: Сторіс Максима Галкіна

Як повідомляв OBOZREVATEL, у січні 2019 року Катя Лель розбурхала мережу зізнаннями про те, що в дитинстві її викрали інопланетяни, яким для чогось знадобилися її зуби. Це породило багато жартів в інтернеті.

Співачка в подробицях розповіла, як опинилася "на кораблі", де була паралізована, і чула голоси. Після вона зізналася, що зустріч із неземною цивілізацією не пройшла без сліду – вона навчилася зцілювати руками.

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Особи
Алла Пугачова Максим Галкін Катя Лель
Місце
Росія
Теги
шоу-бизнес курйоз
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