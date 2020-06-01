MONATIK розповів про вихід документального фільму "Людина, що вічно танцює". Яскраве відео

У річницю стадіонного шоу "LOVE IT ритм", яке відбулося 1 червня 2019 року, український мультиартист MONATIK анонсував вихід документального фільму-біографії "Людина, що вічно танцює".

У тизері документальної стрічки співак вперше показав маму і бабусю, яка зачитує дитячі листи артиста собі дорослому (щоб подивитися відео, доскролльте новину до кінця).

Шоу MONATIK на НСК "Олімпійський"

Артист, який ніколи раніше не показував свою сім'ю і кадри з особистого архіву, зважився поділитися історією свого шляху довжиною в 10 років, феєричним щаблем якого стало шоу на НСК "Олімпійський".

"LOVE IT ритм" на НСК "Олімпійський" (2019 рік) Пресслужба MONATIK

Також, інтерв'ю для байопіку дають шкільні вчителі MONATIK, друзі дитинства, команда мультиартиста, яка з ним поруч з самого початку творчого шляху.

"LOVE IT ритм" на НСК "Олімпійський" (2019 рік) Пресслужба MONATIK

Відомо також, що зйомки документального фільму проходять вже більше року і робота над ним триває й сьогодні. Режисером фільму-біографії виступає Артем Григорян, який фіксує основні бекстейдж-історії команди артиста з 2015 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, яскраве шоу MONATIK "LOVE IT ритм" на НСК "Олімпійський" в 2019 році відвідало понад 60 тисяч осіб. Над створенням працювала величезна команда людей: понад 100 компаній-підрядників, три групи дизайнерів стилю, 12 найкращих танцюристів. Було використано більше 1000 світлових приладів. Сцена на шоу MONATIK була заввишки з 9-поверховий будинок, а на 136 одиниць одягу балету було використано понад півмільйона кристалів. Детальніше про "LOVE IT ритм" в цифрах читайте за посиланням.

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