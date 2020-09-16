MONATIK і Вайкуле викликали фурор у мережі несподіваним дуетом: як створювався трек

Український мультиартист MONATIK і знаменита співачка Лайма Вайкуле викликали ажіотаж у мережі спільним треком "УВЛІУВТ на вулиці Пікаділлі".

Музикант розповів про те, як прийшла ідея створити знаковий трек. Шанувальники їхньої творчості, зі свого боку, зазначили, що не очікували почути такий дует, однак назвали результат спільної роботи зірок "геніальним". Трек опубліковано на YouTube і платформі Spotify (щоб прослухати трек, доскрольте новину до кінця).

За словами MONATIK, він особисто познайомився з Вайкуле під час фестивалю "Лайма Рандеву" в Одесі, який відбувся у 2019 році. Артистові запропонували "освіжити" одну з топових композицій, після чого він прийняв рішення об'єднати відомі треки.

"Коли до мене звернулися з пропозицією освіжити пісню, у мене відразу в голові виникла думка зробити мікс двох треків і саме з видатною Лаймою. І так я прийшов до ідеї назви "УВЛІУВТ на вулиці Пікаділлі". Дві пісні зазвучали як одна – і це шалено круто! Я такий радий, що Лайма погодилася і ця ідея їй сподобалася", – зазначив MONATIK.

Шанувальники творчості артистів бурхливо відреагували на спільну композицію MONATIK і Вайкуле. Багато з них зазначили, що Лайма Вайкуле зазвучала по-сучасному і зовсім по-іншому. Також вони зауважили, що все, за що береться Дмитро Монатік, – стає "геніальним".

"Як завжди, то, за що береться Монатік – геніально! Лайма – богиня. Цей голос, подача... Гіпнотичний ефект. Діма додав соковитий ритм. Шикарна версія і чудовий дует", – підкреслили користувачі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно мультиартист MONATIK представив мюзикл нового часу "Ритм", у якому головні ролі виконали Віра Брежнєва, гурт "Время и Стекло", Mішель Андраде, The Hardkiss, Володимир Дантес та інші.

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