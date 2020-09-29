MONATIK і Лайма Вайкуле випустили спільний кліп-мюзикл: мережа в захваті

Український мультиартист MONATIK і знаменита співачка Лайма Вайкуле презентували кліп-мюзикл на спільну пісню "УВЛІУВТ на вулиці Пікаділлі".

Зірки створили унікальний мешап, об'єднавши власні треки "Я вийшла на Пікаділлі" і "УВЛІУВТ". У музично-танцювальному перформансі взяли участь артистки MONATIK Corporation – Lida Lee і NINO. Їм вдалося відтворити музичні стилі образів Лайми Вайкуле, які стали легендарними. Відео опубліковано на YouTube (щоб подивитися ролик, доскрольте новину до кінця).

Зв'язок із легендарним образам Вайкуле можна знайти в кожній сцені. Серед найвідоміших – знаменитий костюм в стилі Чарлі Чапліна для пісні "Чарлі", а ще вбрання і танцювальні рухи з оригінальних відео "На вулиці Пікаділлі".

"Так чудово, що ця ідея втілилася в життя. Звичайно, ми хотіли зробити більш спільне відео, але час пандемії не дозволяє нам зустрітися на одному майданчику. Тому, зовсім невимушено, виникла ідея зробити оммаж до творчості приголомшливою Лайми Вайкуле. Її веселі мухомори... Її танго... Її рухи... все це ми разом з надзвичайно талановитою командою людей (Таню Муіньйо, Денис Стульников, Микита Кузьменко) вирішили інтегрувати у відео!" – розповів MONATIK і додав:

"Я, як і мільйони людей, з дитинства надихався роботами і талантом Лайми, умінням дарувати вітамін D глядачеві. Коли до мене звернулися з пропозицією "освіжити" пісню, у мене відразу в голові виникла думка зробити мешап двох пісень і саме з видатною Лаймою! І так виникла ідея, назва якої "УВЛІУВТ на вулиці Пікаділлі". Дві пісні зазвучали як одна – і це було дуже круто! Я такий радий, що Лайма погодилася і ця ідея їй сподобалася".

Сама ж Лайма Вайкуле зазначила, що відразу погодилася на пропозицію MONATIK. Зірка підкреслила, що вони з українським артистом легко знайшли спільну мову.

"Коли Діма запропонував мені зробити такий спільний трек, я була щаслива і відразу погодилася. Експериментувати завжди приємно, і мені дуже сподобалася його фонограма. Відразу ж подзвонила йому і сказала, що я в захваті, а він мені наговорив стільки компліментів... Дімі можна дзвонити часто, тому що ти отримаєш тільки позитивні емоції!" – висловилася співачка.

Відзначимо, в процесі роботи над кліпом музиканти так і не змогли зустрітися особисто через обмеження на перельоти, проте в кінці кліпу глядачів чекає сюрприз, який відповість на головне питання – чи вдалося легендарній співачці все-таки взяти участь у зйомках.

Режисером кліпу виступила Таню Муіньйо, відома по співпраці над кліпами MONATIK, а також роботі з такими західними зірками як Кеті Перрі та ROSALÍA.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно мультиартист MONATIK представив мюзикл нового часу "Ритм", в якому головні ролі виконали Віра Брежнєва, гурт "Время и Стекло", Mішель Андраде, The Hardkiss, Володимир Дантес та інші.