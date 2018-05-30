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СпортLady

MONATIK і Фреймут ощасливили школярів

1.1тЧитати новину російською

Незвичайний сюрприз для учнів однієї з середньо-освітніх шкіл підготували відомий український музикант MONATIK і телеведуча Ольга Фреймут.

В останній день занять MONATIK і Ольга Фреймут несподівано з'явилися в київській школі №52, щоб зробити учням приємний подарунок - привітати їх із закінченням навчання та виходом на літні канікули.

Такий неймовірний вчинок став дійсно приємним сюрпризом, адже учні звикли бачити улюблених артистів на концертах і по телебаченню. Школярі та вчителі, які і подумати не могли про заплановану подію блискавично виставили десятки постів з вдячністю за приємний ранок.

MONATIK і Ольга Фреймут

MONATIK і Ольга Фреймут

MONATIK і Ольга Фреймут

"До нас сьогодні завітав сам MONATIK! До сих пір не можу повірити, що саме в мою школу!" - розповідали щасливці.

А вчителька 2-Б класу навіть поділилася відео імпровізованого танцювального сюрпризу від артиста.

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Що ж знімали MONATIK і Фреймут, ми дізнаємося незабаром. Але, як відомо Новий канал займається випуском першої української адаптації популярного в Америці "Шоу Еллен Дедженерес" з Ольгою Фреймут в головній ролі. Українці зможуть побачити програму вже восени 2018 року.

Читайте також на OBOZREVATEL , як MONATIK зворушливо розповів про своїх синів .

Особи
MonatikОльга Фреймут
Місце
Україна
Об'єкт
шоу-бизнес
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