Молода дружина Петросяна рознесла Івлєєву в мережі

Молода дружина російського гумориста Євгена Петросяна Тетяна Брухунова різко висловилася про популярну телеведучу та блогершу Анастасію Івлєєву.

Так, на своїй сторінці в Instagram жінка написала, що Івлєєва – поганий приклад для молоді.

Тетяна Брухунова Instagram @bruhunova

Зокрема, в новому пості Брухунова в пух і прах розкритикувала популярні зараз у соцмережі прямі ефіри. На думку Тетяни, "цей діалог у самоізоляції лякає".

Також у коментарях до посту Брухунова не залишила без уваги і Івлєєву, заявивши, що їй стає страшно за молодь.

"Івлєєва – це катастрофа! Страшно те, що її дивиться молодь. Але дівчина при цьому не відчуває ніякої відповідальності перед молодою частиною населення. Розмови її сумбурні, а мова – малограмотна", – вважає Тетяна.

Instagram @bruhunova

Крім того, дружина Петросяна розкритикувала і те, що Івлєєва матюкається:

"Дівчина, з чиїх вуст летить нецензурна лайка, на мій погляд, – це монстр, який розкладається".

Instagram @bruhunova

Instagram @bruhunova

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Тетяна Брухунова розповіла про реакцію батьків на весілля з 74-річним Євгеном Петросяном.

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