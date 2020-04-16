Головна Новини
16 квітня • оновлено в 10:29
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

Молода дружина Петросяна рознесла Івлєєву в мережі

1.2т
Читати матеріал російською

Молода дружина російського гумориста Євгена Петросяна Тетяна Брухунова різко висловилася про популярну телеведучу та блогершу Анастасію Івлєєву.

Так, на своїй сторінці в Instagram жінка написала, що Івлєєва – поганий приклад для молоді.

Тетяна Брухунова

Тетяна Брухунова

Instagram @bruhunova

Зокрема, в новому пості Брухунова в пух і прах розкритикувала популярні зараз у соцмережі прямі ефіри. На думку Тетяни, "цей діалог у самоізоляції лякає".

Також у коментарях до посту Брухунова не залишила без уваги і Івлєєву, заявивши, що їй стає страшно за молодь.

"Івлєєваце катастрофа! Страшно те, що її дивиться молодь. Але дівчина при цьому не відчуває ніякої відповідальності перед молодою частиною населення. Розмови її сумбурні, а мовамалограмотна",вважає Тетяна.

"Монстр": молода дружина Петросяна рознесла Івлєєву в мережі

Instagram @bruhunova

Крім того, дружина Петросяна розкритикувала і те, що Івлєєва матюкається:

"Дівчина, з чиїх вуст летить нецензурна лайка, на мій погляд, це монстр, який розкладається".

"Монстр": молода дружина Петросяна рознесла Івлєєву в мережі

Instagram @bruhunova

"Монстр": молода дружина Петросяна рознесла Івлєєву в мережі

Instagram @bruhunova

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Тетяна Брухунова розповіла про реакцію батьків на весілля з 74-річним Євгеном Петросяном.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Автор
Анна Міхно
Особа
Анастасія Івлеева
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Шоу люди

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 4161.

    Вилікувалися: 186. Померли: 116.

  • У світі захворіли 2 мільйони осіб, загинули – понад 130 тисяч.

  • Аптеки заполонили експрестести на COVID-19, але це – гроші на вітер

  • Звідки взявся коронавірус: у США дізналися про нульового пацієнта з Китаю

  • ВООЗ заявила, що пік пандемії коронавірусу ще не досягнутий.

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги