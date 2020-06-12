Могилевська пристрасно цілувалася з чоловіком у новому відео

Українська співачка Наташа Могилевська презентувала міні-фільм під назвою "Любов – то велика сила", в якому вона пристрасно цілується з чоловіком-красенем.

Відео було оприлюднене на You Tube і майже одразу зібрало чимало позитивних відгуків від глядачів (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Режисером нового відео Могилевської став Герман Ненов, який вирішив надати нового дихання образу співачки, аби довести, що Наташа може бути різною.

"Такою Наталю ви ще ніколи не бачили. Ми написали нову сторінку артистки і вся наша команда з нетерпінням чекає, як відреагують глядачі на Легенду української сцени в такому амплуа!" – прокоментував фільм режисер.

Наташа Могилевська прес-служба артистки

Як виявилося, кліп артистки присвяченій коханню на карантині.

"Це історія кохання під замком, яка була створена під натхненням карантинною ситуацією. Люди опинилися на самоізоляції і віч-на-віч зі своїми проблемами, труднощами і з їхньою любов'ю, так ось цей фільм про те, чи може любов вижити під замком", – йдеться в описі до кліпу.

Дивитися онлайн кліп Наталії Могилевської "Любов – то велика сила"

Новий міні-фільм української зірки встиг за короткий проміжок часу припасти до душі глядачам.

"Мільйон лайків", "Це світовий рівень", "Хочеться продовження", – пишуть користувачі мережі.

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Раніше OBOZREVATEL, що Наталія Могилевська порадувала шанувальників ефектним кадром.

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