Мішина зізналася в коханні Олександру Еллерту: хто такий переможець 'Холостячки'

Українська акторка Ксенія Мішина, яка дебютувала в новому проєкті "Холостячка" на телеканалі СТБ, зробила головний вибір – назвала претендента на її серце.

Так, під час фіналу реаліті Мішина зізналася в коханні до Олександра Еллерта і повідомила, що саме з ним бачить майбутнє.

OBOZREVATEL зібрав цікаві факти про переможця "Холостячки" Еллерта.

Олександр Еллерт народився 18 листопада 1986 року (34 роки) в Росії, в Іркутській області. Пізніше його сім'я перебралася жити в Україну, в місто Харцизьк Донецької області.

Будучи студентом у Донецькому національному університеті, Еллерт зустрів свою майбутню першу дружину. Пара побралася 7 липня 2007 року. У шлюбі в них народилася донька Еліна. Через два роки після весілля пара розійшлася. Причиною цьому стали різні погляди на життя.

Через сім років Еллерт одружився вдруге. Як зізнавався артист, його другий шлюб розпався через розбіжності. У них у парі були скоріше дружні стосунки, ніж подружні.

Уперше з'явився на публіці й заявив про себе Еллерт під час шоу "Розсміши коміка". Тоді майбутній артист виграв 100 тисяч грн разом зі своїм другом. Пізніше Еллерт знову відвідав шоу, і його запросили працювати як учасника в студію "Квартал 95".

Також артист брав участь у другому сезоні "Ліги сміху" в команді "Кілометр кімоно". Крім цього, Еллерт також підробляє ведучим заходів.

Познайомився Еллерт із Мішиною ще до знімання реаліті-шоу "Холостячка". Так, коли оголосили про плани запустити проєкт, Еллерт повідомив в Instagram, що неодмінно стане його учасником. Також він заявив у соцмережах, що має намір поборотися за серце Ксенії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережу злили вирізану сцену особистої бесіди Ксенії Мішиної з донькою Олександра Еллерта на шоу "Холостячка".