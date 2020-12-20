Мішина відповіла хейтерам через свій вибір у фіналі "Холостячка"

"Холостячка" Ксенія Мішина, яка зробила у фіналі реаліті-шоу свій вибір на користь 34-річного Олександра Еллерта, відповіла хейтерам свого обранця.

У дописі на сторінці в Instagram Мішина повідомила, що їй було боляче читати велику кількість образливих повідомлень на свою адресу через її вибір у фіналі "Холостячка". Зірка уточнила, що вона вчинила так, як веліло їй серце.

"Я зробила все, що залежало від мене і зокрема була чесна у фіналі, перед багатомільйонною аудиторією. Я розумію вас, переглянувши змонтований за певними законами жанру відеоматеріал, дуже складно судити про те, хто яка людина і вже тим більше заглядати в майбутнє, вирішуючи, чи правильно я зробила", – написала в Instagram зірка.

Крім того, "Холостячка" зізналася, що була відвертою з глядачем у шоу. Також вона зазначила, що іскра між нею і Еллертом з'явилася ще на початку шоу.

"Моєю метою, коли я йшла на проєкт, було впізнати себе, пізнати інших чоловіків, побачити їх та усвідомити в душі свої справжні бажання й очікування. Я свідомо йшла на зближення з тими, хто відгукнувся, щоб пізнати себе і їх якнайкраще. І хочеться вам цього чи ні, це і є суть цього реаліті", – повідомила акторка.

У кінці допису Мішина закликала всіх жінок бути добрішими один до одного.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, переможець "Холостячки" відповів хейтерам. Він висловив свою думку щодо коментарів, які писали користувачі в соціальних мережах.