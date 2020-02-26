"Міс Вінниця" потрапила в жахливу ДТП: дівчина в реанімації. Фото

Володарка титулу "Міс Вінниця-2017" Аліна Шамалюк потрапила в жахливу ДТП у Вінниці. Так, в машині з нею знаходився колишній чоловік Олександр Бойдаченко.

Як повідомляє 33 канал, дорожня аварія сталася біля ринку "Сатурн" в районі зупинки "Електромережа". Відомо, що автомобіль Honda, за кермом якого був Олександр, врізався в дерево. В результаті водій і пасажирка отримали серйозні травми. Їх у важкому стані госпіталізували в реанімацію.

Аліна Шамалюк Фото: vn.depo.ua

"Причину ДТП встановлять після опитування водія, свідків та згідно з експертизами і записами на камерах відеоспостереження. Однозначно, що водій не впорався з керуванням і виїхав на смугу зустрічного руху. Якою була причина – його стан, висока швидкість або щось інше – має встановити слідство... Зараз чоловік перебуває в травматології з переломом стегна, дівчина у відділенні інтенсивної терапії, у неї підозрюють перелом черепа", – пише видання.

Аліна Шамалюк та Олександр Бойдаченко Фото: 33kanal.com

Наслідки страшної ДТП Фото: 33kanal.com

До речі, 24-річна Аліна Шамалюк – "Міс Вінниця-2017", донька мера Калинівки та 21-річний Олександр Бойдаченко, син бізнесмена Ігоря Мізраха одружилися два роки тому. Зараз пара офіційно розлучена.

Олександр Бойдаченко та Аліна Шамалюк Фото: vinnitsa.info

Олександр Бойдаченко та Аліна Шамалюк Фото: 33kanal.com

Олександр Бойдаченко та Аліна Шамалюк Фото: vinnitsa.info

Олександр Бойдаченко та Аліна Шамалюк Фото: vinnitsa.info

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше автор хіта "Охрана, отмена" відома українська співачка Jerry Heil потрапила в ДТП після концерту в Одесі.

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