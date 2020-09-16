16 вересня голлівудський актор Міккі Рурк відзначає свій день народження – йому виповнилося 68 років.

Артист, який раніше вважався одним з головних секс-символів Голлівуду, змінився до невпізнання. Аби не допустити старіння, Рурк звернувся за допомогою до пластичних хірургів. У 2019 році Рурк шокував шанувальників черговими змінами в зовнішності. OBOZREVATEL пропонує подивитися, як зараз виглядає Міккі Рурк і яким він був в молодості.

Актор і сценарист Міккі Рурк був гарячою зіркою Голлівуду в кінці 80-х і на початку 90-х років. Він зіграв головні ролі в таких культових фільмах, як "Забігайлівка", "Дев'ять з половиною тижнів" і "Пьянь". Однак після фільму "Харлі Девідсон і ковбой Мальборо" Рурк покинув кар'єру в кіно, щоб стати боксером.

Професійна кар'єра Міккі Рурка в боксі почалася в 1991 році. У червні 1994 року Рурк з'явився на обкладинці журналу World Boxing. Він змагався з чемпіонами світу Джеймсом Тоні, Джоном Джексоном і Томмі Моррісоном. Рурк хотів провести 16 професійних боїв, а потім боротися за титул чемпіона світу. Тим не менш, він пішов у відставку в 1994 році після восьми поєдинків. Його боксерська кар'єра привела до серйозних травм обличчя, які потребували ряду операцій.

"Мені довелося взяти хрящ з вуха, щоб відновити ніс, і провести пару операцій, щоб очистити хрящ, тому що рубцева тканина не заживала належним чином", – говорив актор.

Безумовно, не всі пластичні операції Міккі Рурка здійснювалися для усунення наслідків травм. З віком актор захопився пластичною хірургією і уколами краси з метою омолодження. Результат однієї з останніх операцій Рурка викликав шквал критики на адресу актора.

Які операції робив Міккі Рурк в кінці 90-х

1. Рінопластика. Потужні удари не раз травмували ніс актора. Ще будучи боксером, він переніс 5 операцій по відновленню носа.

"Бокс круто вплинув на мою зовнішність. Коли необхідно було латати мій ніс, хірургам довелося вирізати хрящик з мого вуха, тому що в носі у мене вже просто нічого не залишилося", – розповідав Рурк.

2. Пластика скул. В одному з боксерських поєдинків акторові роздробили щелепу. Лікарі по крупицях збирали його обличчя. Пізніше Міккі Рурк зізнавався, що більшість операцій він переніс, виправляючи попередні помилки некомпетентних лікарів. У 2015 році актор накачав вилиці силіконом.

3. Пластика повік. Міккі Рурк до пластики відрізнявся важким поглядом з поволокою. Актор вирішив змінити форму повік, підтягнувши шкіру навколо очей. Всі операції в Сполучених Штатах Америки не поділяються на чоловічі і жіночі. Тому, на думку багатьох фанатів, Міккі Рурк після пластики став схожим на "жінку похилого віку".

4. Кругова підтяжка обличчя. Після операції в 2008 році зовнішній вигляд Міккі Рурка нажахав усіх користувачів мережі – через підтяжки шкіри обличчя його зовнішність помітно змінилася, а риси стали асиметричними.

5. Пластика губ. В оточенні актора розповідали, що до 2015 року актор активно колов силікон в губи. Після того, як їх форма неприродно змінилася, він вирішив позбутися від наслідків. У 2016 році нижня губа в артиста помітно зменшилася через косметичне підрізання.

На початку вересня 2019 року Міккі Рурк знову потрапив на перші шпальти таблоїдів через свій зовнішній вигляд після пластичних операцій. Він з'явився на шоу "Good Morning Britain", вийшовши на зв'язок зі студією через відеочат. Його зовнішність настільки змінилася, що навіть ведучий передачі з великими труднощами зміг приховати своє здивування (дивіться відео нижче).

Як повідомляв OBOZREVATEL, Міккі Рурк заповідав, щоб після смерті його поховали в Україні в селі Загірці Хмельницької області. Зірка фільму "Дев'ять з половиною тижнів" планує приїхати в Україну в 2021 році, щоб оглянути місце на кладовищі.

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