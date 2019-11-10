"Треба з Україною розбиратися грошима": що Єфремов говорив про Крим, Путіна і корупцію

Російський актор Михайло Єфремов 10 листопада відзначає свій день народження.

Артистові виповнюється 56 років. В останні роки Михайло Єфремов не раз висловлювався на підтримку України. OBOZREVATEL вирішив нагадати про найбільш яскраві слова артиста, які викликали цілу бурю емоцій в мережі (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Михайло Єфремов в 2018 році 24smi.org

Михайло Єфремов – заслужений артист Росії (1995). На сцену він вийшов вперше в 13 років – зігравши у виставі "Йдучи озирнися". На рахунку актора – робота в таких фільмах і серіалах, як "Все навпаки", "Рятувальники", "Тайговий роман", "Чорна блискавка", "Любов у великому місті 2, 3" та інших.

У своїй творчості Михайло Єфремов часто висміює політику Володимира Путіна щодо внутрішніх проблем Росії, анексії Криму, Євромайдану та інших моментів.

Михайло Єфремов у спектаклі "Амстердам" 24smi.org

Так, 5 червня 2019 року Єфремов дав інтерв'ю блогеру і журналісту Юрію Дудю, де красномовно висловився про те, що Росія повинна віддати кримський міст України, а також постачати газ до країни безкоштовно, і тільки таким способом, за його словами, держави зможуть "помиритися ".

"Треба їм цей міст віддати. Нехай вони гроші беруть за проїзд ... З Кримом, мені здається, треба розбиратися з Україною саме грошима. Якщо Україні посилати газ безкоштовно 10-15 років, то цілком можна домовитися. А вони піднімуться на цьому" , – заявив актор.

Михайло Єфремов в картині "Слідчий Тихонов" 24smi.org

У цьому ж інтерв'ю Єфремов їдко висловився про російський народ, назвавши їх головною рисою заздрісність і фальшивий патріотизм.

Михайло Єфремов у молодості 24smi.org

"Зараз все на патріотизмі. Значить, точно програбувалися. Якщо заговорили про патріотизм, значить, точно дірки в кишенях", – заявив Єфремов.

Також він красномовно прокоментував скандальні слова про те, що російський народ – це "не дитина, а мерзенна підліткова гнида", які він сказав 2013 року.

Михайло Єфремов на сцені театру 24smi.org

"Це стара цитата. Заздрісність, крикливість, істеризм, ну все, що потім показало себе в 2014 році", – пояснив актор, зазначивши, що у нього так само є подібні риси.

Трохи раніше Михайло Єфремов відзначився колючим віршем про російського президента Володимира Путіна, який написав письменник Андрій Орлов (Орлуша). Під час читання твору артист явно пародіював главу Росії. Вірш "З Володею ось що відбувається", де розповідається про нібито переживання Путіна, який не в змозі реалізувати свій військовий потенціал, і від цього йому гірко і прикро, немов маленькій дитині, моментально підірвав мережу, викликавши бурю емоцій у шанувальників творчості Орлуші.

Михайло Єфремов в образі Леніна 24smi.org

Також російський актор Михайло Єфремов прочитав в ефірі радіо "Ехо Москви" сатиричний вірш Орлуші під назвою "Одкровення Матильда", присвячений "кримському депутату Поклонській". У вірші розповідається про відносини балерини Матільди Кшесинської і цесаревича Миколи Олександровича, також звучить "промовиста" фраза "Я е** депутата Поклонського".

Одного разу Михайло Єфремов виконав в Москві номер "Ульти-шах і Ульти-мат", в якому він в сатиричній формі висміяв президента країни-агресора Росії Володимира Путіна і передбачив йому міжнародний трибунал в Гаазі.

Також Єфремов, відомий своїм критичним ставленням до кремлівської влади, прочитав під час концерту в Києві вірш "Я вирішив слово Х** написати на паркані", який висміює свободу слова в Росії.

Уривок з вірша:

Я вирішив слово "Х **" написати на паркані, І тепер за законом я, братці, Попередньо в "Росх** зрозумійщонагляді" Буду повинен пройти реєстрацію.

Тому, що закон всі лазівки закрив, Я читав, там мізків трепанація: Якщо Х** прочитає три тисячі рил, Значить – "масова інформація".

Михайло Єфремов з сім'єю 24smi.org

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