Михайла Єфремова допитають у справі про збут наркотиків

Російського актора Михайла Єфремова допитають у справі про збут йому наркотиків.
Про це повідомило джерело в правоохоронних органах виданню ТАСС у четвер, 11 червня.
Михайло Єфремов
Сергій Фадеічев/ТАСС
"У рамках розслідування цієї справи актор буде допитаний. Йому доведеться відповісти на питання про те, коли, де та у кого він набував наркотики", – сказав співрозмовник агентства.
Він також додав, що за вживання наркотиків передбачена адміністративна відповідальність.
Михайло Єфремов в залі суду
gordonua.com
Нагадаємо: раніше повідомлялося, що в крові й сечі Михайла Єфремова були виявлені сліди кокаїну та канабіноїдів. Слідство порушило кримінальну справу про збут наркотиків в рамках розслідування кримінальної справи про смертельну ДТП за участю артиста.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
8 червня російський актор Михайло Єфремов, перебуваючи в нетверезому стані, став учасником смертельної ДТП у центрі Москви. Його автомобіль виїхав на зустрічну смугу, після чого відбулося лобове зіткнення з однією з машин.
58-річний Сергій Захаров – водій автомобіля, в який врізався Єфремов, – помер вранці 9 червня від внутрішньої кровотечі.
Пізніше стало відомо про його останні слова незадовго до смерті.
Дружина Захарова заявила, що сім'я артиста, яка обіцяла надати допомогу після трагедії, так і не вийшла з ними на зв'язок.
Таганський суд Москви ухвалив рішення відпустити Михайла Єфремова під домашній арешт до 9 серпня.
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