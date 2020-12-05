Michelle Andrade кардинально змінила імідж. фото

Відома співачка українсько-болівійського походження Michelle Andradе (Мішель Андраде. – Ред.) кардинально змінила свій колір волосся і зачіску.

На своїй сторінці в Instagram 24-річна артистка продемонструвала свій новий зухвалий образ. Зірка опублікувала фото і показала, що вирішила на експеримент з волоссям: вона підстригла чубок і пофарбувала пасма в рожевий колір.

"Алло, Миша, хочу так! - Чудово! Чи зможеш завтра? - Буду! Обожнюю свого приятеля Михайла Рудишина за те, що він завжди за шалені ідеї !!! Перше моє фарбування!" – написала в фотоблозі зірка.

Відзначимо, що таке яскраве перевтілення Michelle Andradе багатьом користувачам мережі дуже сподобалося. Навіть українські артисти залишилися в захваті від нового іміджу співачки. Так, Даша Астаф'єва, Позитив і Артем Пивоваром прокоментували її фото, засипавши зірку компліментами.

Як повідомляв OBOZREBATEL, раніше Michelle Andradе поділилася особистою історією про переїзд в Україну.