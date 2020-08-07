Мені пропонували визнати Крим проросійським і відмовитися від українського громадянства – Джигурда

Скандальний російський шоумен й актор Микита Джигурда, який народився в Києві, заявив, що вважає Крим частиною України. Артист також зазначив, що йому неодноразово пропонували відмовитися від такої позиції в обмін на "хороше" життя в РФ, однак він відмовився.

Про це Джигурда повідомив в інтерв'ю YouTube-шоу "Vласть vs Vлащенко" (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

"Мені неодноразово пропонували в РФ компроміс: якщо я скажу, що Крим проросійський, то мені дадуть зелене світло. На політичні програми будуть кликати, в шоу-бізнесі дадуть зелене світло. Мені також пропонували грошовий гонорар за те, що я приїду виступати в Крим. Говорили, що виступити можна буде в закритій компанії, ніхто не дізнається... Моя позиція: юридично Крим – український, фактично – російський. А по суті – мій", – заявив він.

Джигурда: мені пропонували визнати Крим проросійським і відмовитися від українського громадянства (скріншот)

Артист також додав, що йому пропонували "російське громадянство шляхом зречення від українського". Однак, за словами Джигурди, він не став цього робити, адже пишається тим, що є громадянином України.

"Пропонували російське громадянство шляхом зречення від українського. Але я громадянин України й пишаюся цим. На сьогодні я фактично єдиний громадянин України з позицією, яка не збігається ні з позицією Кремля, ні з позицією артистів шоу-бізнесу, які тут з України наступають на свої принципи, але змушені йти на компроміс заради бізнесу. Я не можу так зробити", – зазначив він.

Джигурда також зачитав рядок з улюбленої пісні про батьківщину: "Хай мовчать Америки й Росії, коли я з тобою говорю! Україно, ти моє кохання, ти моя спорука світова".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російська співачка Глюкоза (Наталія Чистякова-Іонова) заявляла, що вважає півострів Крим частиною України.