"Мені потрібно лікуватися": Бочкарьова висловилася після скандалу з наркотиками

Акторка й зірка серіалу "Щасливі разом" Наталя Бочкарьова після гучного скандалу з кокаїном у трусах висловилася в мережі. Вона заявила, що у неї зовсім немає часу на "інтриги й обговорення".
Також на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram вона розмістила новий знімок, що сподобався її шанувальникам.
Наталя Бочкарьова
instagram.com/natalia_bochkareva_official
"І знову пишуть-пишуть-пишуть небилиці. І знову ЗМІ все перевернули.
Виявляється, "Є щось?", яке, власне, придумали саме ви, мої любі фоловери, після вчорашнього поста стало, на думку деяких засобів масової інформації, моїм повсякденним сленгом і мені треба лікуватися. Який взагалі жах. Мені що тепер, зовсім в Instagram нічого не виставляти й не жартувати, щоб перестали чіплятися за кожне слово? Зараз у моєму житті зовсім немає часу на те, щоб влазити у ваші "диванні" інтриги", – написала Бочкарьова.
Вона додала, що розповість про те, що трапилося, сама.
"І припиняйте питати. Я обіцяла, що все розповім, коли буде потрібно.
Не лізьте зі своїми порадами, куди не потрібно!", – написала актриса.
І знову пишуть-пишуть-пишуть небилиці. І знову ЗМІ все перевернулі..🤦🏻♀️ Виявляється, "Є ЧЄ?", Яке, власне, придумали саме ви, мої дорогі подпісчікі☝🏼, після вчорашнього поста стало, на думку деяких засобів масової інформації, моїм повсякденним сленгом і мені потрібно лікуватися. Який взагалі ужас🤦🏻♀️ Мені що тепер і зовсім в Інстаграм нічого не виставляти і не жартувати, щоб перестали чіплятися за кожне слово ?? • Зараз в моєму житті зовсім немає часу на те, щоб влазити в ваші "диванні" інтриги, оскільки, крім школи, у мене наближається великий і серйозний проект, який буде для всіх вас несподіваним сюрпрізом😎 І припиняйте питати. Я обіцяла, що все розповім, коли буде потрібно. Не лізьте зі своїми порадами, куди не потрібно! Надалі за негатив буду блокувати без розглядів. --- # натальябочкарева # Бочкарьова # натальябочкарёва # мояправда # мояжізнь #nataliabochkareva #bochkareva
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У мережі з'явилася інформація про затримання російської артистки Наталії Бочкарьової з кокаїном. Сама акторка у відповідь на галас у пресі заявила, що все це брехня, і весь день вона провела з дітьми.
Незабаром спливло відео затримання поліцією акторки з наркотиками, а також дивний ролик біля під'їзду. На першому ролику вона каже, що кокаїн ховає у трусах. Пізніше також стало відомо, що вона має понад 67 штрафів за різні порушення ПДР.
Пізніше з'явилося ще одне відео, на якому зафіксували, як Бочкарьова відмовляється від медичного огляду.
4 жовтня з'явилася інформація, що на ґрунті галасу навколо персони Бочкарьової у неї паралізувало частину обличчя. Пізніше сусідка актриси написала, що не бачила її вже тиждень, зате помітила машину швидкої допомоги біля будинку.
Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!