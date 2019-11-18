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18 листопада • оновлено в 11:12
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"Мені потрібно лікуватися": Бочкарьова висловилася після скандалу з наркотиками

1.5т
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Акторка й зірка серіалу "Щасливі разом" Наталя Бочкарьова після гучного скандалу з кокаїном у трусах висловилася в мережі. Вона заявила, що у неї зовсім немає часу на "інтриги й обговорення".

Також на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram вона розмістила новий знімок, що сподобався її шанувальникам.

Наталя Бочкарьова

Наталя Бочкарьова

instagram.com/natalia_bochkareva_official

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"І знову пишуть-пишуть-пишуть небилиці. І знову ЗМІ все перевернули.

Виявляється, "Є щось?", яке, власне, придумали саме ви, мої любі фоловери, після вчорашнього поста стало, на думку деяких засобів масової інформації, моїм повсякденним сленгом і мені треба лікуватися. Який взагалі жах. Мені що тепер, зовсім в Instagram нічого не виставляти й не жартувати, щоб перестали чіплятися за кожне слово? Зараз у моєму житті зовсім немає часу на те, щоб влазити у ваші "диванні" інтриги", – написала Бочкарьова.

Вона додала, що розповість про те, що трапилося, сама.

"І припиняйте питати. Я обіцяла, що все розповім, коли буде потрібно.

Не лізьте зі своїми порадами, куди не потрібно!", – написала актриса.

І знову пишуть-пишуть-пишуть небилиці. І знову ЗМІ все перевернулі..🤦🏻♀️ Виявляється, "Є ЧЄ?", Яке, власне, придумали саме ви, мої дорогі подпісчікі☝🏼, після вчорашнього поста стало, на думку деяких засобів масової інформації, моїм повсякденним сленгом і мені потрібно лікуватися. Який взагалі ужас🤦🏻♀️ Мені що тепер і зовсім в Інстаграм нічого не виставляти і не жартувати, щоб перестали чіплятися за кожне слово ?? • Зараз в моєму житті зовсім немає часу на те, щоб влазити в ваші "диванні" інтриги, оскільки, крім школи, у мене наближається великий і серйозний проект, який буде для всіх вас несподіваним сюрпрізом😎 І припиняйте питати. Я обіцяла, що все розповім, коли буде потрібно. Не лізьте зі своїми порадами, куди не потрібно! Надалі за негатив буду блокувати без розглядів. --- # натальябочкарева # Бочкарьова # натальябочкарёва # мояправда # мояжізнь #nataliabochkareva #bochkareva

Публікація від Наталя Бочкарьова (@natalia_bochkareva_official)

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Марія Дідик Марія Дідик
Особа
Наталя Бочкарьова
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