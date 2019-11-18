"Мені потрібно лікуватися": Бочкарьова висловилася після скандалу з наркотиками

Акторка й зірка серіалу "Щасливі разом" Наталя Бочкарьова після гучного скандалу з кокаїном у трусах висловилася в мережі. Вона заявила, що у неї зовсім немає часу на "інтриги й обговорення".

Також на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram вона розмістила новий знімок, що сподобався її шанувальникам.

Наталя Бочкарьова instagram.com/natalia_bochkareva_official

"І знову пишуть-пишуть-пишуть небилиці. І знову ЗМІ все перевернули.

Виявляється, "Є щось?", яке, власне, придумали саме ви, мої любі фоловери, після вчорашнього поста стало, на думку деяких засобів масової інформації, моїм повсякденним сленгом і мені треба лікуватися. Який взагалі жах. Мені що тепер, зовсім в Instagram нічого не виставляти й не жартувати, щоб перестали чіплятися за кожне слово? Зараз у моєму житті зовсім немає часу на те, щоб влазити у ваші "диванні" інтриги", – написала Бочкарьова.

Вона додала, що розповість про те, що трапилося, сама.

"І припиняйте питати. Я обіцяла, що все розповім, коли буде потрібно.

Не лізьте зі своїми порадами, куди не потрібно!", – написала актриса.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!