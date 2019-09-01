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"Мені пофіг!" Відомий телеведучий затролив Кіркорова за істерику на сцені. Відео

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Російський телеведучий Андрій Малахов передражнив істерику співака Філіпа Кіркорова на фестивалі "Нова хвиля" в Сочі.

Відповідне відео він опублікував на своїй сторінці в Instagram, представивши пародію на російського "поп-короля" (щоб подивитися ролик, проскрольте до кінця сторінки).

"Льоша, Наташа, Міша і Ко – викладати таке, коли за кілька годин до прямого ефіру нікого немає в студії – аморально", – підписав він.

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Кіркоров публічно осоромився прямо на сцені: момент потрапив на відео

На відео Малахов виходить на знімальний майданчик телешоу "Привіт, Андрій" і починає кричати: "Де тут камери? Де оператори? Де всы? Я зараз розвернуся і поїду звідси. Поки я не репетирую із камерами, нічого не почнеться, зрозуміло? Мені пофіг на ваш прямий ефір. Поки я не зроблю репетицію перед виходом в суботу, нічого не буде. Самі потім з Крутим будете розмовляти", – прокричав він.

Малахов передражнив Кіркорова

Малахов передражнив Кіркорова

У коментарях посміялися над пародією Малахова. Однак користувачі помітили, що Кіркорова він все ж перекричати не зміг.

"Не вийшло Кіркорова наздогнати", "Ведучий від Бога, а актор ніякий. Щось награно і не по-справжньому", "Нормально, робоча ситуація", "Андрій, до Філі далеко. Він не грає – він живе в образі", – відреагували в мережі, а серед коментаторів також виявилася Лера Кудрявцева.

"Мені пофіг!" Відомий телеведучий затролив Кіркорова за істерику на сцені. Відео
"Мені пофіг!" Відомий телеведучий затролив Кіркорова за істерику на сцені. Відео
"Мені пофіг!" Відомий телеведучий затролив Кіркорова за істерику на сцені. Відео
"Мені пофіг!" Відомий телеведучий затролив Кіркорова за істерику на сцені. Відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, на "Новій хвилі" Кіркоров обматюкав організаторів фестивалю. Цей момент потрапив на відео.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

Особи
Андрій Малахов Філіп Кіркоров
Місце
Росія
Теги
шоу-бизнес скандали
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