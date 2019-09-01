"Мені пофіг!" Відомий телеведучий затролив Кіркорова за істерику на сцені. Відео

Російський телеведучий Андрій Малахов передражнив істерику співака Філіпа Кіркорова на фестивалі "Нова хвиля" в Сочі.

Відповідне відео він опублікував на своїй сторінці в Instagram, представивши пародію на російського "поп-короля" (щоб подивитися ролик, проскрольте до кінця сторінки).

"Льоша, Наташа, Міша і Ко – викладати таке, коли за кілька годин до прямого ефіру нікого немає в студії – аморально", – підписав він.

На відео Малахов виходить на знімальний майданчик телешоу "Привіт, Андрій" і починає кричати: "Де тут камери? Де оператори? Де всы? Я зараз розвернуся і поїду звідси. Поки я не репетирую із камерами, нічого не почнеться, зрозуміло? Мені пофіг на ваш прямий ефір. Поки я не зроблю репетицію перед виходом в суботу, нічого не буде. Самі потім з Крутим будете розмовляти", – прокричав він.

Малахов передражнив Кіркорова

У коментарях посміялися над пародією Малахова. Однак користувачі помітили, що Кіркорова він все ж перекричати не зміг.

"Не вийшло Кіркорова наздогнати", "Ведучий від Бога, а актор ніякий. Щось награно і не по-справжньому", "Нормально, робоча ситуація", "Андрій, до Філі далеко. Він не грає – він живе в образі", – відреагували в мережі, а серед коментаторів також виявилася Лера Кудрявцева.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на "Новій хвилі" Кіркоров обматюкав організаторів фестивалю. Цей момент потрапив на відео.

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