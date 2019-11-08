"Мені боляче": Притула віршем відреагував на скандал з Молочним

Український комік і телеведучий, раніше кандидат в депутати Верховної Ради від партії "Голос" Сергій Притула відреагував на скандал з колишнім учасником шоу "Файна Юкрайна" Андрієм Молочним.

Так, комік написав на своїй сторінці в Facebook вірш, який він присвятив колезі.

Притула написав, що "Антон із Жашкова давно не живе з Марічкою". Таким чином, він згадав героїв, яких грав в шоу "Файна Юкрайна" разом з Молочним.

Коли від мене ти пішла, я горько плакав. Обидва локтя іскусав, пропив ларьочки гриль. На пост твій в інстаграмі я натрапив... Заплакав ще раз і зламав костиль!

Притула і Молочний в шоу "Файна Юкрайна" Кадр з відео

Він додав, що ця ситуація робить йому боляче.

"Панове, прошу не влаштовувати фестиваль образ у коментах. Вас цікавила моя реакція і ви просили мене відреагувати на інфопривід. Я відреагував. Образи - у себе на сторінках. У мене - ні. Мені це доволі боляче. Сам факт цього інфоприводу. Дякую за розуміння", - написав він.

Як раніше писав OBOZREVATEL, мережу розлютила заява колишньої зірки українського Сomedy і співавтора шоу "Файна Юкрайна". Зокрема, блогер Антон Ходзе написав про своє невдоволення в Facebook.

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