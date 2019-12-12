"Мене не треба жаліти!" Нова дружина Петросяна накинулася на ЗМІ

Тетяна Брухунова, у якої в грудні 2019 року нібито відбулося весілля з коміком Євгенієм Петросяном, жорстко заявила, що не є "додатком до артиста Євгена Петросяна".
Брухунова опублікувала в Instagram вранці 12 грудня розгорнутий пост щодо ажіотажу навколо зазначеного весілля.
"Я самостійна людина. Не додаток до артиста Євгена Петросяна. У зв'язку з чим прошу ВСІХ вас ніколи надалі тут не займатися балаканиною на цю тему", – повідомила вона в одному з пунктів своєї заяви.
Жінка також підкреслює, що в її житті нічого не змінилося, а ЗМІ вона звинуватила в розповсюдженні наклепу.
Цим постом я хочу закрити богадільні, яка організувалася тут за останні 72 години. Отже, по порядку. 1. Спасибі всім хто за ці години цькування в ЗМІ знайшов хвилинку і відгукнувся добрим словом, побажанням, коментарем і підтримкою. Я бачу, що розсудливих, мислячих, добросердих людей набагато більше, ніж неадекватних фанатиків. 2. Мене не треба шкодувати! У мене все добре. Я існую в звичному ритмі і ні на що не скаржуся. Життя сповнене цікавих і радісних подій, як і раніше. Нічого не змінилося! 3. Я самостійна людина. Чи не доважок до артиста Євгену Петросяну. У зв'язку з чим прошу ВСІХ вас ніколи надалі тут не займатися балаканиною на дану тему. 4. Instagram - це мій публічний фотоальбом. Тут немає і не буде тих знімків, що я вважаю особистими. Рідних, близьких, друзів демонструвати тут я буду рівно в тій пропорції, що і раніше, тобто не більше 1% від усіх посад (у всякому разі на даний момент). 5. Прошу так само не звертатися до мене за коментарями з того чи іншого питання пов'язаних з моїм особистим життям. Не вважаю це можливим. Мені немає за що ні перед ким виправдовуватися! Я маю право розпоряджатися своїм особистим часом і простором так, як вважатиму за потрібне без оглядки на "доброзичливців". 6. Вельмишановні представники ЗМІ! Цей пункт для вас. Викресліть назавжди мій номер зі своїх анналів. За минулі три доби все ви проявили себе (в черговий раз), як брудні стерв'ятники. Тим самим зайвий раз зміцнивши мене в думці, що в Росії наклеп безкарності. Раз представники мас-медіа за публічну брехню не переміщаються із затишного офісу за ґрати, де повинні нести покарання. Ще раз дякую всім знову підписалися і тих, хто вже прожив зі мною жоден рік! Сподіваюся, що вам зі мною буде цікаво (як і раніше)! З наступаючим! 🎄 # татьянабрухунова
Як повідомляв OBOZREVATEL, російська "Комсомольская правда" з посиланням на джерело 9 грудня повідомила про весілля Брухунової і Петросяна.
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