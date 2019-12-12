"Мене не треба жаліти!" Нова дружина Петросяна накинулася на ЗМІ

Тетяна Брухунова, у якої в грудні 2019 року нібито відбулося весілля з коміком Євгенієм Петросяном, жорстко заявила, що не є "додатком до артиста Євгена Петросяна".

Брухунова опублікувала в Instagram вранці 12 грудня розгорнутий пост щодо ажіотажу навколо зазначеного весілля.

"Я самостійна людина. Не додаток до артиста Євгена Петросяна. У зв'язку з чим прошу ВСІХ вас ніколи надалі тут не займатися балаканиною на цю тему", – повідомила вона в одному з пунктів своєї заяви.

Жінка також підкреслює, що в її житті нічого не змінилося, а ЗМІ вона звинуватила в розповсюдженні наклепу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російська "Комсомольская правда" з посиланням на джерело 9 грудня повідомила про весілля Брухунової і Петросяна.

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