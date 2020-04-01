"Мене не треба шкодувати": Самойлова висловилася про розлучення з Джиганом

Зірка Instagram Оксана Самойлова, яка днями заявила про своє рішення розлучитися з репером Джіганом, попросила шанувальників перестати її шкодувати.
Так, за словами жінки, вона вже пережила "первинний шок" і навчилася жити з цією новиною, тому її не потрібно підбадьорювати. Самойлова зазначила, що зуміє впоратися з усіма складнощами та обов'язково знайде своє щастя. Про це вона написала на особистій сторінці в Instagram.
Оксана Самойлова і Джиган
Фото: instagram/samoylovaoxana
"Я зараз не буду закриватися. За останні два місяці я вже пережила всередині весь первинний шок. Вчорашній пост – новина для вас, а я з цим вже живу. Мене не треба шкодувати: я молода, сильна, розумна, добра, весела, красива та впевнена в собі. Я обов'язково буду щасливою, за іншим сценарієм, але обов'язково буду ", – заявила Оксана.
Вона також додала, що постарається знайти в собі сили не сумувати. І закликала прихильників "берегти свої сім'ї".
Оксана Самойлова і Джиган з дітьми
Фото: instagram/samoylovaoxana
"Сподіваюся, я знайду в собі сили не сумувати. Або хоча б не сумувати в Instagram. Зараз і так всім не легко, але потрібно триматися. Бережіть свої родини, цінуйте і любіть одне одного", – підсумувала Самойлова.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У Джигана і його дружини Оксани Самойлової 18 лютого 2020 року народилася четверта дитина.
Пара також виховує трьох доньок.
Через кілька тижнів після пологів Самойлової Джиган почав знімати дивні відео, перебуваючи в нетверезому стані, і викладати їх в мережі.
Пізніше стало відомо, що артист лікується в наркологічній клініці і, ймовірно, розійшовся з дружиною.
За кілька днів до зізнання Самойлової про розлучення з чоловіком, в ЗМІ з'явилася інформація про те, що Джиган вирішив продати будинок, в якому він жив з дружиною і дітьми.
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