"Мене не треба шкодувати": Самойлова висловилася про розлучення з Джиганом

Зірка Instagram Оксана Самойлова, яка днями заявила про своє рішення розлучитися з репером Джіганом, попросила шанувальників перестати її шкодувати.

Так, за словами жінки, вона вже пережила "первинний шок" і навчилася жити з цією новиною, тому її не потрібно підбадьорювати. Самойлова зазначила, що зуміє впоратися з усіма складнощами та обов'язково знайде своє щастя. Про це вона написала на особистій сторінці в Instagram.

Оксана Самойлова і Джиган Фото: instagram/samoylovaoxana

"Я зараз не буду закриватися. За останні два місяці я вже пережила всередині весь первинний шок. Вчорашній пост – новина для вас, а я з цим вже живу. Мене не треба шкодувати: я молода, сильна, розумна, добра, весела, красива та впевнена в собі. Я обов'язково буду щасливою, за іншим сценарієм, але обов'язково буду ", – заявила Оксана.

Вона також додала, що постарається знайти в собі сили не сумувати. І закликала прихильників "берегти свої сім'ї".

Оксана Самойлова і Джиган з дітьми Фото: instagram/samoylovaoxana

"Сподіваюся, я знайду в собі сили не сумувати. Або хоча б не сумувати в Instagram. Зараз і так всім не легко, але потрібно триматися. Бережіть свої родини, цінуйте і любіть одне одного", – підсумувала Самойлова.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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