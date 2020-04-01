Головна Новини
1 квітня • оновлено в 23:10
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

"Мене не треба шкодувати": Самойлова висловилася про розлучення з Джиганом

1.2т
Читати матеріал російською

Зірка Instagram Оксана Самойлова, яка днями заявила про своє рішення розлучитися з репером Джіганом, попросила шанувальників перестати її шкодувати.

Так, за словами жінки, вона вже пережила "первинний шок" і навчилася жити з цією новиною, тому її не потрібно підбадьорювати. Самойлова зазначила, що зуміє впоратися з усіма складнощами та обов'язково знайде своє щастя. Про це вона написала на особистій сторінці в Instagram.

Оксана Самойлова і Джиган

Оксана Самойлова і Джиган

Фото: instagram/samoylovaoxana

"Я зараз не буду закриватися. За останні два місяці я вже пережила всередині весь первинний шок. Вчорашній пост – новина для вас, а я з цим вже живу. Мене не треба шкодувати: я молода, сильна, розумна, добра, весела, красива та впевнена в собі. Я обов'язково буду щасливою, за іншим сценарієм, але обов'язково буду ", – заявила Оксана.

Вона також додала, що постарається знайти в собі сили не сумувати. І закликала прихильників "берегти свої сім'ї".

Оксана Самойлова і Джиган з дітьми

Оксана Самойлова і Джиган з дітьми

Фото: instagram/samoylovaoxana

"Сподіваюся, я знайду в собі сили не сумувати. Або хоча б не сумувати в Instagram. Зараз і так всім не легко, але потрібно триматися. Бережіть свої родини, цінуйте і любіть одне одного", – підсумувала Самойлова.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Автор
Крістіна Долматова
Особа
Оксана Самойлова
Місце
Росія
Теги
Новини Росії шоу-бизнес шоу
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Гоша Злой
Гоша Злой
СТООООООООООООООООООООООООООООП!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Шоу люди

Коронавірус. Найважливіше

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги