Меланія Трамп проігнорувала чоловіка на офіційному заході: в ЗМІ показали її фото з молодим військовим

45-й президент США Дональд Трамп і його дружина Меланія вперше після виборів і чуток про розлучення з'явилися на публіці. Це сталося на церемонії покладання вінків на цвинтарі в Арлінгтоні в День ветеранів.

Так, Меланія прийшла на захід в супроводі військовослужбовця, який переховував її парасолькою від дощу. Під час церемонії вона постійно тримала молодого офіцера під руку, в той час, як її чоловік стояв на самоті. Також подружжя не розмовляло і навіть не дивилося один на одного. Про це повідомляє видання Daily Mail.

Після церемонії Трамп не став виголошувати промову, а лише підійшов до меморіалу, доторкнувся до вінка і віддав військове вітання. Слід зазначити, що на заході подружжя було присутнє без захисних масок.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили про те, що Меланія Трамп планує подати на розлучення з Дональдом Трампом відразу після того, як він повністю передасть повноваження президента Джо Байдену, котрий отримав перемогу на виборах. Разом пара прожила 15 років.

Раніше OBOZREVATEL також писав про те, як президент США Дональд Трамп познайомився з Меланією.