Головна Новини
16 квітня • оновлено в 21:04
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

Меладзе закрив популярний в РФ гурт через коронавірус

3.1т
Читати матеріал російською

Композитор і продюсер Костянтин Меладзе оголосив, що популярний в РФ гурт MBAND припинив своє існування.

Інформація про розпуск колективу з'явилася на офіційній сторінці продюсерського центру Меладзе в соціальній мережі Instagram.

Меладзе закрив популярний в РФ гурт через коронавірус
"Рік за роком, хіт за хітом, нагорода за нагородою - MBAND дуже швидко довели право бути, а не здаватися. Молоді, талановиті та зухвалі музиканти зводили з розуму мільйони прихильниць. Але прийшов час рухатися далі", - йдеться в повідомленні.

Учасники MBAND Піндюра Артем Вікторович, Анатолій Цой і Микита Кіоссе також прокоментували новину і зізналися, що тепер кожен почне сольну кар'єру.

Шанувальники гурту припустили, що таке рішення було прийнято через пандемію коронавірусу та кризи, який вона викликала.

Складно уявити людину, яка не знає пісню "Вона повернеться". Суперхіт, написаний Костянтином Меладзе в 2014-му, дав путівку в життя молодим і яскравим хлопцям після шоу "Хочу до Меладзе". Так почалася історія популярного бойзбенда MBAND @ mband.official 💣 ⠀ Рік за роком, хіт за хітом, нагорода за нагородою - MBAND дуже швидко довели право бути, а не здаватися. Молоді, талановиті та зухвалі музиканти зводили з розуму мільйони прихильниць з усього СНД. ⠀ Але прийшов час рухатися далі. Тепер офіційно. Продюсерський центр Meladze Music повідомляє: Анатолій Цой @anatoliytsoy_official, Микита Кіоссе @ nikitakiosse13 і Піндюра Артем Вікторович @kid_tyoma починають сольну кар'єру. Кожен - свою. ⠀ Слідкуйте за новинами 💥 Спасибі, що залишаєтеся з нами. #MeladzeMusic

Публікація від MeladzеMusic (@meladzemusic)

Як раніше писав OBOZREVATEL, українська співачка і екс-солістка "ВІА Гра" Анна Седокова заявила, що продюсер і композитор Костянтин Меладзе маніпулював учасницями гурту.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Автор
Марія Дідик
Особа
Костянтин Меладзе
Місце
Росія
Тег
шоу-бизнес
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
6
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
4
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Шоу люди

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 4161.

    Вилікувалися: 186. Померли: 116.

  • У світі захворіли 2 мільйони осіб, загинули – понад 130 тисяч.

  • Аптеки заполонили експрестести на COVID-19, але це – гроші на вітер

  • Звідки взявся коронавірус: у США дізналися про нульового пацієнта з Китаю

  • ВООЗ заявила, що пік пандемії коронавірусу ще не досягнутий.

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги