Меладзе закрив популярний в РФ гурт через коронавірус

Композитор і продюсер Костянтин Меладзе оголосив, що популярний в РФ гурт MBAND припинив своє існування.

Інформація про розпуск колективу з'явилася на офіційній сторінці продюсерського центру Меладзе в соціальній мережі Instagram.

"Рік за роком, хіт за хітом, нагорода за нагородою - MBAND дуже швидко довели право бути, а не здаватися. Молоді, талановиті та зухвалі музиканти зводили з розуму мільйони прихильниць. Але прийшов час рухатися далі", - йдеться в повідомленні.

Учасники MBAND Піндюра Артем Вікторович, Анатолій Цой і Микита Кіоссе також прокоментували новину і зізналися, що тепер кожен почне сольну кар'єру.

Шанувальники гурту припустили, що таке рішення було прийнято через пандемію коронавірусу та кризи, який вона викликала.

Як раніше писав OBOZREVATEL, українська співачка і екс-солістка "ВІА Гра" Анна Седокова заявила, що продюсер і композитор Костянтин Меладзе маніпулював учасницями гурту.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!