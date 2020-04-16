Меладзе закрив популярний в РФ гурт через коронавірус

Композитор і продюсер Костянтин Меладзе оголосив, що популярний в РФ гурт MBAND припинив своє існування.
Інформація про розпуск колективу з'явилася на офіційній сторінці продюсерського центру Меладзе в соціальній мережі Instagram.
"Рік за роком, хіт за хітом, нагорода за нагородою - MBAND дуже швидко довели право бути, а не здаватися. Молоді, талановиті та зухвалі музиканти зводили з розуму мільйони прихильниць. Але прийшов час рухатися далі", - йдеться в повідомленні.
Учасники MBAND Піндюра Артем Вікторович, Анатолій Цой і Микита Кіоссе також прокоментували новину і зізналися, що тепер кожен почне сольну кар'єру.
Шанувальники гурту припустили, що таке рішення було прийнято через пандемію коронавірусу та кризи, який вона викликала.
Складно уявити людину, яка не знає пісню "Вона повернеться". Суперхіт, написаний Костянтином Меладзе в 2014-му, дав путівку в життя молодим і яскравим хлопцям після шоу "Хочу до Меладзе". Так почалася історія популярного бойзбенда MBAND @ mband.official 💣 ⠀ Рік за роком, хіт за хітом, нагорода за нагородою - MBAND дуже швидко довели право бути, а не здаватися. Молоді, талановиті та зухвалі музиканти зводили з розуму мільйони прихильниць з усього СНД. ⠀ Але прийшов час рухатися далі. Тепер офіційно. Продюсерський центр Meladze Music повідомляє: Анатолій Цой @anatoliytsoy_official, Микита Кіоссе @ nikitakiosse13 і Піндюра Артем Вікторович @kid_tyoma починають сольну кар'єру. Кожен - свою. ⠀ Слідкуйте за новинами 💥 Спасибі, що залишаєтеся з нами. #MeladzeMusic
Як раніше писав OBOZREVATEL, українська співачка і екс-солістка "ВІА Гра" Анна Седокова заявила, що продюсер і композитор Костянтин Меладзе маніпулював учасницями гурту.
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