Мейхер вперше показала своїх дочок на "Танцях з зірками". Відео
Співачка станцювала чуттєвий фольк разом з доньками
Їхній виступ під пісню "Квiтка душа" Ніни Матвієнко спровокував фурор в залі
Судді поставили за номер максимальну оцінку – 40 балів
Українська співачка, учасниця шоу "Танці з зірками" Надія Мейхер вперше показала своїх дочок: 8-річну Анну і 5-річну Марію.
Так, дівчатка разом з іменитою матір'ю з'явилися в прямому ефірі танцювального проєкту на каналі "1+1", станцювавши фольк і викликавши ажіотаж в залі. Відео опубліковано на YouTube (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).
Читайте всі подробиці 11 випуску "Танців з зірками" за посиланням.
Сімейне тріо виступало під знаменитий трек співачки Ніни Матвієнко "Квітка душа". Судді проєкту "Танці з зірками" прийшли в захват від чуттєвого танцю Мейхер з дочками і поставили їм максимальний бал – 40.
Користувачі мережі також розхвалили співачку і її дочок за виступ. Багато з них відзначили, що номер передав всю любов Надії до своїх дітей.
Відзначимо, крім двох дочок Анни і Марії, 38-річна Надія Мейхер також виховує і 18-річного сина Ігоря від першого шлюбу.
Як повідомляв OBOZREVATEL, під час сьомого ефіру шоу "Танці з зірками" колишні учасниці гурту "ВІА Гра" Надія Мейхер і Санта Дімопулос виконали спільний танець пасодобль. В кінці виступу жінки пристрасно поцілувалися.