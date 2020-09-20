Мати жертви ДТП з Єфремовим назвала суворим покарання для актора

Мати Сергія Захарова, який загинув в аварії, в якій визнали винними Михайла Єфремова, заявила, що могла б пробачити актора і вважає покарання для нього занадто суворим.
Про це повідомляє "Комсомольская правда". Захарова розповіла, що жахнулася, дізнавшись, що у актора, який був засуджений до восьми років колонії загального режиму, залишилося троє неповнолітніх дітей.
На запитання, чи могла б вона по-материнськи пробачити Єфремова, Захарова відповіла: "Звичайно. Навіть говорити нічого!"
"Це завжди так. Спочатку начебто обурюєшся: як же так, да як це. А потім куди ж подітися?! Чому ж його не прощати. Адже людина вже померла", – додала мати загиблого Сергія Захарова.
При цьому вона повідомила, що з боку захисту Єфремова до неї ніхто не приїжджав. Також вона розповіла, що її син Валерій та онук Віталій та інші родичі, які ухвалювали рішення відмовитися від компенсації, запропонованої Єфремовим, з нею не радилися, хоча раніше сім'я завжди збиралася разом і все вирішувала мирно.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
8 червня російський актор Михайло Єфремов у нетверезому стані став учасником смертельної ДТП в центрі Москви. Його автомобіль виїхав на зустрічну смугу, після чого сталося лобове зіткнення з однією з машин.
Артист на момент ДТП був п'яний, а також під впливом марихуани та кокаїну.
58-річний Сергій Захаров – водій автомобіля, в який врізався Єфремов, помер на наступний ранок, 9 червня, в реанімації.
З'ясувалося, що Єфремов намагався накласти на себе руки після ДТП.
На одному із засідань суду Єфремов втратив свідомість, у нього діагностували інсульт.