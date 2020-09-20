Мати жертви ДТП з Єфремовим назвала суворим покарання для актора

Мати Сергія Захарова, який загинув в аварії, в якій визнали винними Михайла Єфремова, заявила, що могла б пробачити актора і вважає покарання для нього занадто суворим.

Про це повідомляє "Комсомольская правда". Захарова розповіла, що жахнулася, дізнавшись, що у актора, який був засуджений до восьми років колонії загального режиму, залишилося троє неповнолітніх дітей.

На запитання, чи могла б вона по-материнськи пробачити Єфремова, Захарова відповіла: "Звичайно. Навіть говорити нічого!"

"Це завжди так. Спочатку начебто обурюєшся: як же так, да як це. А потім куди ж подітися?! Чому ж його не прощати. Адже людина вже померла", – додала мати загиблого Сергія Захарова.

При цьому вона повідомила, що з боку захисту Єфремова до неї ніхто не приїжджав. Також вона розповіла, що її син Валерій та онук Віталій та інші родичі, які ухвалювали рішення відмовитися від компенсації, запропонованої Єфремовим, з нею не радилися, хоча раніше сім'я завжди збиралася разом і все вирішувала мирно.

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