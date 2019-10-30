Стало відомо про нову хворобу в сім'ї Заворотнюк

Мати російської акторки Анастасії Заворотнюк, яка бореться з раком мозку, Валентина, втрачає слух через стрес.

Про це розповіли джерела, близькі до сім'ї артистки, повідомляє "Комсомольская правда". За словами видання, жінці вже замовили слуховий апарат.

Валентина Заворотнюк з донькою Фото: newslenta.com

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Наголошується, що Заворотнюк не хотіла розповідати їй про хворобу, розуміючи, що це неминуче відіб'ється на самопочутті літньої матері. Після того, як Валентині все-таки стало відомо про те, що трапилося, сусіди розповіли, що почали бачити її заплаканою і жінка ходила, тримаючись за серце.

Анастасія Заворотнюк зі своєю сім'єю Фото: newslenta.com

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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