Стало відомо про нову хворобу в сім'ї Заворотнюк

Мати російської акторки Анастасії Заворотнюк, яка бореться з раком мозку, Валентина, втрачає слух через стрес.
Про це розповіли джерела, близькі до сім'ї артистки, повідомляє "Комсомольская правда". За словами видання, жінці вже замовили слуховий апарат.
Валентина Заворотнюк з донькою
Фото: newslenta.com
Наголошується, що Заворотнюк не хотіла розповідати їй про хворобу, розуміючи, що це неминуче відіб'ється на самопочутті літньої матері. Після того, як Валентині все-таки стало відомо про те, що трапилося, сусіди розповіли, що почали бачити її заплаканою і жінка ходила, тримаючись за серце.
Анастасія Заворотнюк зі своєю сім'єю
Фото: newslenta.com
Як повідомляв OBOZREVATEL :
У ЗМІ поширили інформацію, що у Заворотнюк діагностували онкологічне захворювання — пухлину головного мозку.
Пізніше стало відомо, що вона потрапила до реанімації у вкрай важкому стані. Повідомлялося, що її ввели в медикаментозну кому.
У мережі розповсюджували інформацію, що у акторки розвинувся частковий параліч правої частини тіла, а пізніше медики підключили її до апарату штучної вентиляції легенів.
Проте 18 вересня стало відомо, що Заворотнюк в свідомості і може дихати самостійно.
21 вересня акторці терміново зробили другу операцію.
8 жовтня стало відомо, що Заворотнюк виписали з лікарні. Зазначається, що акторка продовжила лікування в реабілітаційній клініці.
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