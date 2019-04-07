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"Мати твоєї дитини": Лазарєв розбурхав мережу новим фото з Лорак

3.7тЧитати матеріал російською

Російський співак Сергій Лазарєв розбурхав мережу спільним знімком з українською співачкою Ані Лорак. Пара, яку давно підозрюють у романі, сиділа в компанії Філіпа Кіркорова на заході, присвяченому премії "Жара Music Awards".

Користувачі мережі відразу зазначили, що Лорак і Лазарєв чудово виглядають разом. Знімок артист опублікував на своїй сторінці в Instagram.

"Мати твоєї дитини": Лазарєв розбурхав мережу новим фото з Лорак

viva.ua

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"Мати твоєї дитини. Дуже схожий Микита на Лорак", "Сергію, ви з Ані ну дуже хороша пара. Мамочка вона теж хороша. Було б здорово. Щастя вам"," Занадто часто пишете, що з Лорак друзі. Не паліться", - пишуть в мережі.

"Мати твоєї дитини": Лазарєв розбурхав мережу новим фото з Лорак
"Мати твоєї дитини": Лазарєв розбурхав мережу новим фото з Лорак
"Мати твоєї дитини": Лазарєв розбурхав мережу новим фото з Лорак
"Мати твоєї дитини": Лазарєв розбурхав мережу новим фото з Лорак
"Мати твоєї дитини": Лазарєв розбурхав мережу новим фото з Лорак

Як раніше писав OBOZREVATEL, українська співачка, яка живе зараз в Росії, отримала чергову нагороду російської музичної премії "Жара Music Awards". Вона обзавелася статуеткою за краще шоу.

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Особи
Ані ЛоракСергій ЛазарєвФіліп Кіркоров
Місце
Росія
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Смирнов Алексей
Смирнов Алексей
Вообще-то Лазарев гей,этот факт известен очень много лет.
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Tesoro Malu
Tesoro Malu
Гей и Чернильница зачетная парочка, главное чтобы Каролина Хуек перестала шастать в Украину.
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