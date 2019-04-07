"Мати твоєї дитини": Лазарєв розбурхав мережу новим фото з Лорак

Російський співак Сергій Лазарєв розбурхав мережу спільним знімком з українською співачкою Ані Лорак. Пара, яку давно підозрюють у романі, сиділа в компанії Філіпа Кіркорова на заході, присвяченому премії "Жара Music Awards".
Користувачі мережі відразу зазначили, що Лорак і Лазарєв чудово виглядають разом. Знімок артист опублікував на своїй сторінці в Instagram.
viva.ua
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"Мати твоєї дитини. Дуже схожий Микита на Лорак", "Сергію, ви з Ані ну дуже хороша пара. Мамочка вона теж хороша. Було б здорово. Щастя вам"," Занадто часто пишете, що з Лорак друзі. Не паліться", - пишуть в мережі.
Як раніше писав OBOZREVATEL, українська співачка, яка живе зараз в Росії, отримала чергову нагороду російської музичної премії "Жара Music Awards". Вона обзавелася статуеткою за краще шоу.
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