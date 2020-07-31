Мати репера Картрайта розповіла про стосунки сина та його дружини
Мати репера Картрайта розповіла про стосунки сина та його дружини. LiveJournal
Мати російського репера Енді Картрайта, тіло якого дружина Марина Кохал розчленувала, Валентина Юшко розповіла, що подружжя з дитиною хотіло переїхати жити в Україну, де народився музикант.
Про це жінка розповіла в інтерв'ю виданню "КП". Валентина зізналася, що жодного разу не бачила кохану свого сина.
"Вони познайомилися завдяки Інтернету. Вона з Алтаю, як мені Саша говорив. Він мене з нею познайомив, коли поїхав до Санкт-Петербурга. Вона там жила, він до неї туди поїхав. Я її особисто не знаю, я з нею говорила тільки по телефону і в Skype. Син мені часто розповідав про неї, начебто у них все було нормально", – розповіла мати репера.
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За її словами, подружжя думало про те, щоб переїхати жити в Україну. Жінка не вірить, що її син помер від наркотиків. Вона вважає, що відбулося вбивство.
"Мені шкода дитину, яка залишиться сиротою. Якщо нам віддадуть його, я заберу. Якщо вона це зробила, Бог їй суддя. Нехай доводять. Вона адекватна, але всяке трапляється в житті. Звідки я знаю, що людина може в пориві гніву або сварки зробити? Мене хвилює тільки, як забрати свою дитину й онука. Я хочу поховати Сашу в Україні", – відзначила Валентина.
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Як повідомляв OBOZREVATEL:
Російський репер українського походження Енді Картрайт (Олександр Юшко) помер у Санкт-Петербурзі. Марина Кохал нібито дізналась про смерть чоловіка, репера Енді Картрайта, нікому про це не розповіла, розчленувала тіло й розклала по пакетах. Поліція дізналася про смерть музиканта на четвертий день.
Згодом ЗМІ поширили фейкову інформацію, що дружина попередньо випрала органи репера в пральній машинці та відварила їх із сіллю.
Слідчі затримали Марину за підозрою у вбивстві. Кохал повідомила правозахисникам, що 25 липня повернулася додому і знайшла свого чоловіка без тями, а поруч із ним лежав шприц. У паніці Марина вирішила, що трапилося передозування. Однак вона не відкидає того, що він міг померти від серцевого нападу.