Мати дітей Пугачової? Орбакайте вперше відреагувала на чутки

Російська співачка і актриса Крістіна Орбакайте вперше прокоментувала чутки про те, що вона є матір'ю дітей Алли Пугачової. Так, артистка не підтвердила і не спростувала інформацію, яка раніше з'явилася в ЗМІ.

Одне з видань повідомило в своєму заголовку, що Пугачова довела Орбакайте до сивого волосся, в іншому говорилося, що дочка з матір'ю останнім часом живуть "як кішка з собакою", пише "КП".

Крістіна Орбакайте і Алла Пугачова VistaNews.ru

Ще кілька видань написали про те, що дітей Пугачової від Максима Галкіна насправді народила Орбакайте.

"Вирішила подивитися новини. Тепер точно зрозуміло, наша жовта "преса" перевершує себе", - написала співачка.

Підтримати артистку вирішила її подруга Яна Рудковська. Вона написала Орбакайте, що дивуватися таким публікаціям не варто. Та відповіла, що не особливо переживає з цього приводу, оскільки з дитинства звикла до того, що навколо неї та її сім'ї завжди багато чуток.

Як раніше писав OBOZREVATEL, російське видання VladTime.ru заявило, що донором яйцеклітин для зоряної пари Алли Пугачової і Максима Галкіна могла стати рідна дочка примадонни Крістіна Орбакайте.

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