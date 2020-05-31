Масові заворушення у США: на мітингу помітили Емілі Ратаковскі

Американська модель Емілі Ратаковскі відвідала один із мітингів, організованих через загибель афроамериканця Джорджа Флойда під час жорсткого затримання поліцейськими в Міннеаполісі.

Так, вона з'явилася на акції протесту з плакатом. Відповідні фото Ратаковскі розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Емілі Ратаковскі instagram.com/emrata

Емілі Ратаковскі розмістила низку фотографій, на яких зоображений мітинг у Лос-Анджелесі.

instagram.com/emrata

instagram.com/emrata

instagram.com/emrata

instagram.com/emrata

instagram.com/emrata

instagram.com/emrata

instagram.com/emrata

Як повідомляв OBOZREVATEL, загибель 46-річного Джорджа Флойда в Міннеаполісі викликала масові заворушення після появи відео його затримання. На записі видно, як поліцейські повалили Флойда і наділи на нього наручники, причому один з офіцерів притиснув коліном йому шию. Затриманий говорив, що не може дихати, однак це не зупинило поліцейського. Флойд помер у лікарні 25 травня.

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