Маркл заборонила Гаррі бачитися з родиною: в чому причина

Меган Маркл заборонила своєму чоловікові принцу Гаррі летіти до Великобританії, щоб провідати свого батька принца Чарльза, який заразився коронавірусом.

Про це пише видання Daily Mail.

Меган Маркл і принц Гаррі Getty

Так, як повідомляє близький друг герцогів Сассекських, Гаррі дуже хвилюється за свого 71-річного батька, адже той знаходиться в групі ризику. За словами інсайдера, принц дуже хоче підтримати Чарльза, однак Меган категорично заборонила йому це робити.

"Вона ні в якому разі не дозволить йому відправитися в іншу країну в розпал пандемії, ніяких шансів. На її думку, принцу Гаррі вистачить просто поговорити з батьком по телефону", – каже близький друг.

Меган Маркл і принц Гаррі Getty

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Меган Маркл зганьбилася в мережі і нарвалася на критику. Так герцогиня розлютила мережу своїм публічним зверненням через пандемію коронавірусу.

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