Мама Михайла Єфремова: стало відомо про смерть народної артистки Росії

Стало відомо про смерть народної артистки РФ, мами актора Михайла Єфремова Алли Покровської.

Про це повідомили РИА Новости, посилаючись на прес-службу театру МХТ імені Чехова, де працювала актриса. Їй був 81 рік.

Алла Покровська із сином Єфремовим

Відомо, що Алла Покровська померла 25 червня. "Про час і місце прощання і похорону повідомимо пізніше", — пообіцяли у театрі.

Покровська і Олег Єфремов

На рахунку актриси понад тридцять робіт у радянському і російському кінематографі. Також вона була дружиною легенди радянського кіно Олега Єфремова. Пара познайомилася у театрі "Современник", де вона була молодою актрисою, а Єфремов головним режисером.

Покровська з чоловіком

Пара прожила разом 8 років, у листопаді 1963 року у них народився син Михайло, який у майбутньому став заслуженим артистом Росії. Єфремов і Покровська прожили разом 8 років, хоча офіційно розлучилися лише через 16.

Актриса із сином і онуком

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Москві у віці 88 років помер радянський режисер Георгій Данелія, який народився у Грузії. Офіційною причиною смерті назвали зупинку серця.

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