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Мама Михайла Єфремова: стало відомо про смерть народної артистки Росії

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Стало відомо про смерть народної артистки РФ, мами актора Михайла Єфремова Алли Покровської.

Про це повідомили РИА Новости, посилаючись на прес-службу театру МХТ імені Чехова, де працювала актриса. Їй був 81 рік.

Алла Покровська із сином Єфремовим

Алла Покровська із сином Єфремовим

Відомо, що Алла Покровська померла 25 червня. "Про час і місце прощання і похорону повідомимо пізніше", — пообіцяли у театрі.

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Покровська і Олег Єфремов

Покровська і Олег Єфремов

На рахунку актриси понад тридцять робіт у радянському і російському кінематографі. Також вона була дружиною легенди радянського кіно Олега Єфремова. Пара познайомилася у театрі "Современник", де вона була молодою актрисою, а Єфремов головним режисером.

Покровська з чоловіком

Покровська з чоловіком

Пара прожила разом 8 років, у листопаді 1963 року у них народився син Михайло, який у майбутньому став заслуженим артистом Росії. Єфремов і Покровська прожили разом 8 років, хоча офіційно розлучилися лише через 16.

Актриса із сином і онуком

Актриса із сином і онуком

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Москві у віці 88 років помер радянський режисер Георгій Данелія, який народився у Грузії. Офіційною причиною смерті назвали зупинку серця.

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Росія
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Bolz Valera
Bolz Valera
пИсатели, так чья мама умерла? Олега (уві уже давно покойного), или Михаила?
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