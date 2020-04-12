Мама Дана Балана заспівала "весільну" пісню для Кароль на "Голосі Країни"

Під час останніх вокальних "нокаутів" десятого сезону "Голосу Країни" на сцені несподівано виступила мама тренера Dan Balan – Людмила.

Жінка познайомилася з Тіною Кароль, якій давно приписують роман з молдавським виконавцем (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Мама молдавського виконавця виконала українську народну пісню "Горіла сосна, палала", яку співають молодятам на весіллі. Як зізналася жінка, вона підготувала пісню про всяк випадок на майбутнє для Тіни Король і Dan Balan.

"Я приїхала підтримати команду Дана... Тіночка, ви чарівна і така мудра. Я хочу вас обійняти, донечко. Я не перестаю дякувати Богу, щоб він захистив моїх дітей. Дякую всім вам за те, що ви прийняли так тепло мого сина в Україні. У нас з Даном смаки однакові, і мені подобається їхня коаліція з Тіною. я не знаю, як буде далі, але про всяк випадок я приготувала весільну пісню", – заявила зі сцени Людмила.

Як повідомляв OBOZREVATEL, судді проекту Дан Балан і Тіна Кароль знову підігріли чутки про свої стосунки, поговоривши про "майбутнє весілля".

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