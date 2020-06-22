Майкл Щур яскраво висміяв скандал "Кварталу 95" із "Дизель шоу": вкрали навіть лисини

Український комедійний ведучий Майкл Щур (Роман Вітонів) яскраво висміяв скандал, який виник між гумористичними студіями "Квартал 95" і "Дизель шоу" через плагіат жартів.

Так, на думку ведучого YouTube-проєкту #@)₴?$0, ситуація не має серйозного характеру, а жарти, через які сперечаються "Дизель" і "Квартал" – не зовсім можна назвати інтелектуальною власністю. Про це йшлося в новому випуску #@)₴?$0, який опублікований на YouTube (дивіться відео в кінці новини).

"Сенсація! "Дизель шоу" дивиться "95 Квартал"! Черепаха, на якій тримається всесвіт українського гумору, пішла у відкритий конфлікт проти титана, який тримає небо української комедії. Так, судячи з номера (через плагіат якого і вибухнув скандал. – Ред.) Кошовий навіть лисину у Крутоголова вкрав", – висловився Щур, пожартувавши з лідерів комедійних студій.

Майкл Щур висміяв скандал між "Кварталом 95" і "Дизель шоу" YouTube

Також він посміявся з того, що подібні комедійні номери всерйоз вважають інтелектуальною власністю.

"Це означає, що кадровий голод Зеленського перейшов і на сценаристів "Кварталу". Насправді, претензії "Дизель шоу" цілком доречні, адже "Квартал" відкрито повторює їхній прийом метафоризації англійського алфавіту як можливого контексту іншої мови у свідомості суб'єкта де*іла", – додав ведучий.

Скандал між "Кварталом 95" і "Дизель шоу" висміяли у мережі YouTube

Як варіант для вирішення конфлікту, Щур порадив гумористам із "Дизель шоу" піти в парламент, як це раніше зробили деякі учасники "Кварталу 95" після обрання Володимира Зеленського президентом України.

"А може саме зараз настав час "Дизель шоу" йти у політику, щоб наш парламент перейшов від монобільшості до двопалатності. Тоді "Дизель" не зможе жартувати без узгодження з "Кварталом", і навпаки – у "Дизель шоу" буде право вето на деякі жарти "Кварталу". Таким чином буде створена нова система оновлення гумору в Україні", – додали ведучі проєкту #@)₴?$0.

Зазначимо, раніше українська гумористична студія "Дизель шоу" звинуватила "Квартал 95" у крадіжці жартів. Так, нібито "Квартал" докладно перезняв і видав за свій номер "Дизеля" про вивчення англійської мови, який останні показували глядачам на 5 років раніше (у 2015 році).

Як повідомляв OBOZREVATEL, актор студії "Квартал 95" Артем Гагарін грубо відповів "Дизелю" на звинувачення у плагіаті. Він зазначив, що вони за основу для свого номера взяли епізод із книги, яка вийшла ще у 2013 році. Отже, за словами Гагаріна, "Дизель шоу" теж її "вкрали" у автора.