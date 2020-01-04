Мачуха Ані Лорак розлютилася на новорічне привітання Зеленського

Поетеса Сільвія Заяць, дружина батька Ані Лорак Мирослава Куєка, розлютилася на новорічне привітання президента України Володимира Зеленського.

Зокрема, на своїй сторінці в Фейсбуці Заяць поміняла рамку на фото, додавши слова "Не однаково мені".

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"Не однаково мені" - це флешмоб в соцмережах у відповідь на новорічне звернення Зеленського, основним посилом якого було, що всі українці різні, але цілком можуть жити добре в єдності.

Перед виборами Заяць дала зрозуміти, що вважає Зеленського паршивим.

При цьому поетеса також дає зрозуміти, що дуже добре ставиться до Ані Лорак, яка живе тепер і працює в Росії – країні-агресорі.

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