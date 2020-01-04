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4 січня • оновлено в 17:09
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Мачуха Ані Лорак розлютилася на новорічне привітання Зеленського

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Поетеса Сільвія Заяць, дружина батька Ані Лорак Мирослава Куєка, розлютилася на новорічне привітання президента України Володимира Зеленського.

Зокрема, на своїй сторінці в Фейсбуці Заяць поміняла рамку на фото, додавши слова "Не однаково мені".

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"Не однаково мені" - це флешмоб в соцмережах у відповідь на новорічне звернення Зеленського, основним посилом якого було, що всі українці різні, але цілком можуть жити добре в єдності.

Мачуха Ані Лорак розлютилася на новорічне привітання Зеленського

Перед виборами Заяць дала зрозуміти, що вважає Зеленського паршивим.

При цьому поетеса також дає зрозуміти, що дуже добре ставиться до Ані Лорак, яка живе тепер і працює в Росії – країні-агресорі.

Читайте також на OBOZREVATEL вірші Сільвії Заяць з прокльонами на адресу Москви.

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Особа
Ані Лорак
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