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8 квітня • оновлено в 06:35
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"Людина, якій хочеться вірити!" Популярна російська актриса висловилася про Зеленського

6.6т
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Російська актриса Ірина Горбачова публічно підтримала президента України Володимира Зеленського та прокоментувала свої слова про те, що "йому хочеться вірити".

Так, вона заявила, що бачить у Зеленському не артиста, а людину, яка "стала справжнім президентом одразу після інавгурації". Про це Горбачова сказала в інтерв'ю журналісту Юрію Дудю (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

Ірина Горбачова

Ірина Горбачова

Скріншот з відео

"Він артист, який перестав бути артистом і став президентом одразу після інавгурації. Якщо можна так сказати: так говорять про артистів, які хотіли б стати режисерами. Тобто, якщо ти став обличчям до сцени, то ти вже не повинен ставати обличчям до глядача... Так буває, люди можуть перекваліфікуватися і стати компетентними в якійсь іншій сфері. А як артисти, вони стають менш цікавими", – зазначила актриса.

Ірина Горбачова і Юрій Дудь

Ірина Горбачова і Юрій Дудь

Скріншот з відео

До речі, Ірина написала пост із підтримкою Володимира Зеленського під час його президентської кампанії навесні 2019 року.

Читайте повну версію публікації Горбачової

"Людина, якій хочеться вірити!" Популярна російська актриса висловилася про Зеленського

Скріншот з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше соліст російського реп-гурту Anacondaz Сергій Карамушкін жорстко висловився про анексію Криму. Він заявив, що Росія "віджала" український півострів.

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Автор
Крістіна Долматова
Місце
Росія
Теги
Новини Росії шоу-бизнес шоу
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Anton Anton
Anton Anton
а кто это ?
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Сиромашенко Алекс
Сиромашенко Алекс
Обсосники, чем она заслужмла популярность у Ваших сексуально озабоченных авторов.
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Волчанський Володимир
Волчанський Володимир
просто дурепа.собі вмоскаляндію беріть клоуна.
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