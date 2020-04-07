"Людина, якій хочеться вірити!" Популярна російська актриса висловилася про Зеленського

Російська актриса Ірина Горбачова публічно підтримала президента України Володимира Зеленського та прокоментувала свої слова про те, що "йому хочеться вірити".

Так, вона заявила, що бачить у Зеленському не артиста, а людину, яка "стала справжнім президентом одразу після інавгурації". Про це Горбачова сказала в інтерв'ю журналісту Юрію Дудю (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

Ірина Горбачова Скріншот з відео

"Він артист, який перестав бути артистом і став президентом одразу після інавгурації. Якщо можна так сказати: так говорять про артистів, які хотіли б стати режисерами. Тобто, якщо ти став обличчям до сцени, то ти вже не повинен ставати обличчям до глядача... Так буває, люди можуть перекваліфікуватися і стати компетентними в якійсь іншій сфері. А як артисти, вони стають менш цікавими", – зазначила актриса.

Ірина Горбачова і Юрій Дудь Скріншот з відео

До речі, Ірина написала пост із підтримкою Володимира Зеленського під час його президентської кампанії навесні 2019 року.

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Скріншот з відео

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