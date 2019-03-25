"Людина року-2018": у Києві відбулося нагородження переможців 23 загальнонаціональної премії

23 березня, в залі Національної опери України відбулася ХХІІІ урочиста церемонія нагородження переможців загальнонаціональної програми "Людина року-2018" і володарів міжнародних та спеціальних премій програми.

Це торжество Людини і людяності, гуманістичних ідеалів, звеличення тих, хто гідний найвищого суспільного визнання. А головна тема в повній мірі відображена в гаслі церемонії – "Потенціал нових досягнень". Нові імена, нові тренди, несподівані відкриття спочатку були і залишаються притаманними кожній церемонії. Нинішня церемонія дозволяє зробити ще один чудовий висновок: з плином часу "Людина року" помітно молодшає. Це стосується і атмосфери заключних свят, в яких протокольно-академічні риси гармонійно поєднуються з легкої аурою імпровізації, дружнього спілкування. І, звичайно, помітно молодшає коло людей, відзначених увагою експертів програми. Вони практично домінують в економічних номінаціях програми, і це дуже обнадійлива тенденція.

Емоційне напруження та святковий настрій надавали церемоніальні дії та виступи відомих вітчизняних та зарубіжних виконавців: Троянди Римбаевой, Анатолія Ярмоленко, Каті Бужинської, Камалії, Наталії Валевської, Сюзанни Чахоян, Тамари Калінкіна, Влада Ситника, Олексія Сагаловского, Олега Шака, Тетяни Піскарьової, Поля Манондіза .

Березневий вечір в Національній опері подарував усім неймовірну гаму емоцій, відчуття причетності до зародження чогось нового і значимого, усвідомленням того, що істинним надбанням цивілізованого суспільства є Людина з його вічними цінностями і світлими мріями.

"Віват," Людина року "!

Володарями премій "Людина року-201 8" в 17 національних номінаціях стали:

"Регіональний лідер року"

Максим СТЕПАНОВ – Голова Одеської обласної державної адміністрації;

"Міський голова року"

Андрій БАЛОГА – Мер м Мукачево (Закарпатська обл.);

"Лідер про б'едіненной т ерріторіальной про бщіни г ода"

Руслан Майструк Фото: Михайло Куций, Андрій Гудзенко, Сергій Гриценко

Руслан МАЙСТРУК – Голова Тетіївської ОТО (Київська область);

Дмитро Іоргачев Фото: Михайло Куций, Андрій Гудзенко, Сергій Гриценко

"Промисловець року"

Дмитро ІОРГАЧЕВ – Генеральний директор ПАТ "Одескабель";

Максим Козицький Фото: Михайло Куций, Андрій Гудзенко, Сергій Гриценко

"Підприємець року"

Максим КОЗИЦЬКИЙ – Директор ТОВ "Еко-Оптіма";

Михайло Бородавко Фото: Михайло Куций, Андрій Гудзенко, Сергій Гриценко

"Менеджер року"

Михайло бородавки – Генеральний директор ПрАТ "Укренергомонтаж";

Сергій Тігіпко Фото: Михайло Куций, Андрій Гудзенко, Сергій Гриценко

"Фінансист року"

Сергій ТІГІПКО – Голова Правління АТ "ТАСкомбанк";

"Л лідерка страхового ринку року"

Наталія Базилевський – Голова Правління ПрАТ "ГРАВЕ УКРАЇНА Страхування життя";

Руслана Цахло Фото: Михайло Куций, Андрій Гудзенко, Сергій Гриценко

"Л лідерка малого і середнього бізнесу року"

Руслана ЦАХЛО – Президент компанії "Союз майстрів краси України";

Сергій Тарасов Фото: Михайло Куций, Андрій Гудзенко, Сергій Гриценко

"Аграрій року"

Сергій ТАРАСОВ – Засновник і керівник агрохолдингу "І & U";

Тетяна Стрельцова Фото: Михайло Куций, Андрій Гудзенко, Сергій Гриценко

"Л лідерка логістичної галузі року"

ТОВ "Ходльмаер Логистикс Україна" – Виконавчий директор – Тетяна Стрельцова;

Олександр Лятамбор Фото: Михайло Куций, Андрій Гудзенко, Сергій Гриценко

"Житловий комплекс року"

ЖК "ПОДІЛ ГРАД" (Забудовник – ТОВ "УКРБУД ДЕВЕЛОПМЕНТ").

Президент корпорації – Олександр Лятамбор;

Тарас Кузик Фото: Михайло Куций, Андрій Гудзенко, Сергій Гриценко

"Про вальний комплекс року"

Готель "BANKHOTEL" (м.Львів). Генеральний менеджер – Тарас КУЗИК;

Світлана Орловська Фото: Михайло Куций, Андрій Гудзенко, Сергій Гриценко

"Телевізійний журналіст року"

Світлана ОРЛОВСЬКА (Телеканал "Прямий");

Олександр Усик Фото: Михайло Куций, Андрій Гудзенко, Сергій Гриценко

"Спортсмен року"

Олександр УСІК – Абсолютний чемпіон світу з боксу у важкій вазі (за версіями WBO, WBC, IBF, WBA (Super), The Ring);

Анна Коршунова Фото: Михайло Куций, Андрій Гудзенко, Сергій Гриценко

"Меценат року"

Анна КОРШУНОВА – Президент ГО "Біла Птаха", Голова правління БФ "Фонд Майбутнього";

Тетяна Петракова Фото: Михайло Куций, Андрій Гудзенко, Сергій Гриценко

"Нова генерація року"

Тетяна Петракова – Громадський діяч, автор 500 соціальних проектів, головний редактор всеукраїнського соціального глянцю Ukrainian People.

Володарями міжнародних і спеціальних премій програми "Людина року-201 8" стали:

Герміна Поппеллер Фото: Михайло Куций, Андрій Гудзенко, Сергій Гриценко

Герміна ПОППЕЛЛЕР – Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Австрія в Україні – Міжнародна премія в галузі дипломатії.

Салем Ахмед АЛЬ-Каабі І – Надзвичайний і Повноважний Посол ОАЕ в Україні – Міжнародна премія за значний вклад в розвиток партнерських, дружніх та економічних відносин з Україною.

Роза Римбаева Фото: Михайло Куций, Андрій Гудзенко, Сергій Гриценко

Роза Римбаева – Народна артистка Казахстану – Міжнародна премія в галузі культури та мистецтва.

Анатолій Ярмоленко Фото: Михайло Куций, Андрій Гудзенко, Сергій Гриценко

Анатолій ЯРМОЛЕНКО – Народний артист Білорусі, керівник білоруського вокально-інструментального ансамблю "Сябри" – Міжнародна премія за видатний внесок у розвиток культури і мистецтва України.

Ада Роговцева Фото: Михайло Куций, Андрій Гудзенко, Сергій Гриценко

Ада РОГОВЦЕВА – Герой України, народна артистка України – Спеціальна премія ім.М.Вороніна "За високий стиль життя".

Олександр Никоненко Фото: Михайло Куций, Андрій Гудзенко, Сергій Гриценко

Олександр НИКОНЕНКО – видатний вчений, хірург і трансплантолог – Спеціальна премія ім. Геннадія Книшова "За вірність гуманістичним ідеям і примноження загальнолюдських цінностей".

Олександр ЗЛОТНИК – український композитор, народний артист України, ректор Київського інституту музики імені Рейнгольда Глієра – Спеціальна премія газети "КП в Україні" "Кумир українців".

"Інститут здоров'я рослин" – Спеціальна премія "За вагомий внесок у розвиток сучасної української науки". Засновник – Віталій ІЛЬЧЕНКО.

Олександр Пойманов Фото: Михайло Куций, Андрій Гудзенко, Сергій Гриценко

Система розумного будинку "CLAP" – Спеціальна премія "За розробку екологічних та енергоефективних житлових технологій". Засновник – український бізнесмен Олександр Пойманов.

Макс Поляков – підприємець, громадський діяч, вчений, засновник інноваційних компаній EOSDA і FireflyAerospace – Спеціальна премія "За вагомий внесок у відродження ракетно-космічної галузі в Україні".

Фортунато Гуадалупе Фото: Михайло Куций, Андрій Гудзенко, Сергій Гриценко

Фортунато Гуадалупе І – ТОП-менеджер міжнародного рівня, один з найуспішніших італійських бізнесменів, який майже 25 років працює в молочній галузі України – Спеціальна премія "За впровадження креативних бізнес-проектів і найсучасніших технологій в Україні".

Наталя Горбаль Фото: Михайло Куций, Андрій Гудзенко, Сергій Гриценко

Наталя ГОРБАЛЬ – відомий адвокат, експерт в області сімейного права, письменниця – Спеціальна премія "За вагомий творчий внесок у збереження і розвиток інституту сім'ї".

Юрій ПЕЛИХ – голова ради директорів компанії "УКРБУД" – Почесний знак "За вагомий внесок у розвиток будівельної галузі України".

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