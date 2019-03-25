"Людина року-2018": у Києві відбулося нагородження переможців 23 загальнонаціональної премії

23 березня, в залі Національної опери України відбулася ХХІІІ урочиста церемонія нагородження переможців загальнонаціональної програми "Людина року-2018" і володарів міжнародних та спеціальних премій програми.
Це торжество Людини і людяності, гуманістичних ідеалів, звеличення тих, хто гідний найвищого суспільного визнання. А головна тема в повній мірі відображена в гаслі церемонії – "Потенціал нових досягнень". Нові імена, нові тренди, несподівані відкриття спочатку були і залишаються притаманними кожній церемонії. Нинішня церемонія дозволяє зробити ще один чудовий висновок: з плином часу "Людина року" помітно молодшає. Це стосується і атмосфери заключних свят, в яких протокольно-академічні риси гармонійно поєднуються з легкої аурою імпровізації, дружнього спілкування. І, звичайно, помітно молодшає коло людей, відзначених увагою експертів програми. Вони практично домінують в економічних номінаціях програми, і це дуже обнадійлива тенденція.
Емоційне напруження та святковий настрій надавали церемоніальні дії та виступи відомих вітчизняних та зарубіжних виконавців: Троянди Римбаевой, Анатолія Ярмоленко, Каті Бужинської, Камалії, Наталії Валевської, Сюзанни Чахоян, Тамари Калінкіна, Влада Ситника, Олексія Сагаловского, Олега Шака, Тетяни Піскарьової, Поля Манондіза .
Березневий вечір в Національній опері подарував усім неймовірну гаму емоцій, відчуття причетності до зародження чогось нового і значимого, усвідомленням того, що істинним надбанням цивілізованого суспільства є Людина з його вічними цінностями і світлими мріями.
"Віват," Людина року "!
Володарями премій "Людина року-201 8" в 17 національних номінаціях стали:
"Регіональний лідер року"
Максим СТЕПАНОВ – Голова Одеської обласної державної адміністрації;
"Міський голова року"
Андрій БАЛОГА – Мер м Мукачево (Закарпатська обл.);
"Лідер про б'едіненной т ерріторіальной про бщіни г ода"
Руслан Майструк
Фото: Михайло Куций, Андрій Гудзенко, Сергій Гриценко
Руслан МАЙСТРУК – Голова Тетіївської ОТО (Київська область);
Дмитро Іоргачев
Фото: Михайло Куций, Андрій Гудзенко, Сергій Гриценко
"Промисловець року"
Дмитро ІОРГАЧЕВ – Генеральний директор ПАТ "Одескабель";
Максим Козицький
Фото: Михайло Куций, Андрій Гудзенко, Сергій Гриценко
"Підприємець року"
Максим КОЗИЦЬКИЙ – Директор ТОВ "Еко-Оптіма";
Михайло Бородавко
Фото: Михайло Куций, Андрій Гудзенко, Сергій Гриценко
"Менеджер року"
Михайло бородавки – Генеральний директор ПрАТ "Укренергомонтаж";
Сергій Тігіпко
Фото: Михайло Куций, Андрій Гудзенко, Сергій Гриценко
"Фінансист року"
Сергій ТІГІПКО – Голова Правління АТ "ТАСкомбанк";
"Л лідерка страхового ринку року"
Наталія Базилевський – Голова Правління ПрАТ "ГРАВЕ УКРАЇНА Страхування життя";
Руслана Цахло
Фото: Михайло Куций, Андрій Гудзенко, Сергій Гриценко
"Л лідерка малого і середнього бізнесу року"
Руслана ЦАХЛО – Президент компанії "Союз майстрів краси України";
Сергій Тарасов
Фото: Михайло Куций, Андрій Гудзенко, Сергій Гриценко
"Аграрій року"
Сергій ТАРАСОВ – Засновник і керівник агрохолдингу "І & U";
Тетяна Стрельцова
Фото: Михайло Куций, Андрій Гудзенко, Сергій Гриценко
"Л лідерка логістичної галузі року"
ТОВ "Ходльмаер Логистикс Україна" – Виконавчий директор – Тетяна Стрельцова;
Олександр Лятамбор
Фото: Михайло Куций, Андрій Гудзенко, Сергій Гриценко
"Житловий комплекс року"
ЖК "ПОДІЛ ГРАД" (Забудовник – ТОВ "УКРБУД ДЕВЕЛОПМЕНТ").
Президент корпорації – Олександр Лятамбор;
Тарас Кузик
Фото: Михайло Куций, Андрій Гудзенко, Сергій Гриценко
"Про вальний комплекс року"
Готель "BANKHOTEL" (м.Львів). Генеральний менеджер – Тарас КУЗИК;
Світлана Орловська
Фото: Михайло Куций, Андрій Гудзенко, Сергій Гриценко
"Телевізійний журналіст року"
Світлана ОРЛОВСЬКА (Телеканал "Прямий");
Олександр Усик
Фото: Михайло Куций, Андрій Гудзенко, Сергій Гриценко
"Спортсмен року"
Олександр УСІК – Абсолютний чемпіон світу з боксу у важкій вазі (за версіями WBO, WBC, IBF, WBA (Super), The Ring);
Анна Коршунова
Фото: Михайло Куций, Андрій Гудзенко, Сергій Гриценко
"Меценат року"
Анна КОРШУНОВА – Президент ГО "Біла Птаха", Голова правління БФ "Фонд Майбутнього";
Тетяна Петракова
Фото: Михайло Куций, Андрій Гудзенко, Сергій Гриценко
"Нова генерація року"
Тетяна Петракова – Громадський діяч, автор 500 соціальних проектів, головний редактор всеукраїнського соціального глянцю Ukrainian People.
Володарями міжнародних і спеціальних премій програми "Людина року-201 8" стали:
Герміна Поппеллер
Фото: Михайло Куций, Андрій Гудзенко, Сергій Гриценко
Герміна ПОППЕЛЛЕР – Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Австрія в Україні – Міжнародна премія в галузі дипломатії.
Салем Ахмед АЛЬ-Каабі І – Надзвичайний і Повноважний Посол ОАЕ в Україні – Міжнародна премія за значний вклад в розвиток партнерських, дружніх та економічних відносин з Україною.
Роза Римбаева
Фото: Михайло Куций, Андрій Гудзенко, Сергій Гриценко
Роза Римбаева – Народна артистка Казахстану – Міжнародна премія в галузі культури та мистецтва.
Анатолій Ярмоленко
Фото: Михайло Куций, Андрій Гудзенко, Сергій Гриценко
Анатолій ЯРМОЛЕНКО – Народний артист Білорусі, керівник білоруського вокально-інструментального ансамблю "Сябри" – Міжнародна премія за видатний внесок у розвиток культури і мистецтва України.
Ада Роговцева
Фото: Михайло Куций, Андрій Гудзенко, Сергій Гриценко
Ада РОГОВЦЕВА – Герой України, народна артистка України – Спеціальна премія ім.М.Вороніна "За високий стиль життя".
Олександр Никоненко
Фото: Михайло Куций, Андрій Гудзенко, Сергій Гриценко
Олександр НИКОНЕНКО – видатний вчений, хірург і трансплантолог – Спеціальна премія ім. Геннадія Книшова "За вірність гуманістичним ідеям і примноження загальнолюдських цінностей".
Олександр ЗЛОТНИК – український композитор, народний артист України, ректор Київського інституту музики імені Рейнгольда Глієра – Спеціальна премія газети "КП в Україні" "Кумир українців".
"Інститут здоров'я рослин" – Спеціальна премія "За вагомий внесок у розвиток сучасної української науки". Засновник – Віталій ІЛЬЧЕНКО.
Олександр Пойманов
Фото: Михайло Куций, Андрій Гудзенко, Сергій Гриценко
Система розумного будинку "CLAP" – Спеціальна премія "За розробку екологічних та енергоефективних житлових технологій". Засновник – український бізнесмен Олександр Пойманов.
Макс Поляков – підприємець, громадський діяч, вчений, засновник інноваційних компаній EOSDA і FireflyAerospace – Спеціальна премія "За вагомий внесок у відродження ракетно-космічної галузі в Україні".
Фортунато Гуадалупе
Фото: Михайло Куций, Андрій Гудзенко, Сергій Гриценко
Фортунато Гуадалупе І – ТОП-менеджер міжнародного рівня, один з найуспішніших італійських бізнесменів, який майже 25 років працює в молочній галузі України – Спеціальна премія "За впровадження креативних бізнес-проектів і найсучасніших технологій в Україні".
Наталя Горбаль
Фото: Михайло Куций, Андрій Гудзенко, Сергій Гриценко
Наталя ГОРБАЛЬ – відомий адвокат, експерт в області сімейного права, письменниця – Спеціальна премія "За вагомий творчий внесок у збереження і розвиток інституту сім'ї".
Юрій ПЕЛИХ – голова ради директорів компанії "УКРБУД" – Почесний знак "За вагомий внесок у розвиток будівельної галузі України".
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